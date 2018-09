Liga | il Girona ferma il Barcellona | al Camp Nou finisce 2-2 Aggancio Real in vetta

Liga - il Girona ferma il Barcellona : al Camp Nou finisce 2-2 [FOTO] : 1/16 AFP/LaPresse ...

Liga : la Federazione dice no a Girona-Barcellona negli Usa : Rischia di saltare il progetto della Liga di far disputare una gara di campionato negli Usa. La Federcalcio spagnola (Rfef), in una lettera indirizzata a Javier Tebas, numero uno della Lega, ha annunciato che non autorizzera’ lo svolgimento di Girona-Barcellona, gara valida per la 21esima giornata di campionato, programmata il 26 gennaio a Miami. La Rfef, sul cui no avrebbero pesato anche il parere contrario del Governo spagnolo e ...

Pronostico Barcellona vs Girona - La Liga 23-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Girona, domenica 23 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Girona, domenica 23 settembre. La domenica della quinta giornata de La Liga si conclude al Camp Nou con un derby catalano che si disputa per la seconda volta consecutiva. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Barcellona e Girona?Il Barcellona è reduce dalla travolgente vittoria per 4-0 ...

Liga : la Federazione dice no a Girona-Barcellona negli Usa : Rischia di saltare il progetto della Liga di far disputare una gara di campionato negli Usa. La Federcalcio spagnola (Rfef), in una lettera indirizzata a Javier Tebas, numero uno della Lega, ha annunciato che non autorizzera’ lo svolgimento di Girona-Barcellona, gara valida per la 21esima giornata di campionato, programmata il 26 gennaio a Miami. La Rfef, sul cui no avrebbero pesato anche il parere contrario del Governo spagnolo e ...

Liga - la Federcalcio non autorizza Girona-Barcellona negli USA : La Federcalcio spagnola ha comunicato alla Liga che non autorizzerà la disputa di Girona-Barcellona a Miami. Troppe incognite attorno all'evento. L'articolo Liga, la Federcalcio non autorizza Girona-Barcellona negli USA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Girona-Barcellona in USA - ancora niente accordo tra sindacato e Liga : Il capo dell'AFE Aganzo e il presidente della Liga Tebas si sono incontrati - senza esito - per trovare un accordo sulle gare del campionato spagnolo in USA. L'articolo Girona-Barcellona in USA, ancora niente accordo tra sindacato e Liga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronostico Girona vs Celta Vigo - La Liga 17-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 4^ giornata, Analisi e Pronostico di Girona-Celta Vigo, lunedì 17 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Girona-Celta Vigo, lunedì 17 settembre. La quarta giornata di Liga si conclude in Catalogna tra due squadre reduci da importanti vittorie e che promettono spettacolo. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Girona e Celta Vigo?Per il secondo anno consecutivo il Girona ha espugnato il campo del ...

Liga negli Usa - Girona-Barça 26/1 a Miami : ANSA, - MADRID, 11 SET - Con una lettera firmata da Josep Maria Bartomeu, Delfí Geli e Javier Tebas, presidenti rispettivamente del Barcellona, del Girona e della lega calcio spagnola, la Liga stessa ...

Spagna - ok di Barcellona e Girona per giocare un match di Liga negli Usa : Secondo un comunicato diffuso oggi dalla Liga spagnola, Barcellona e Girona hanno dato il via libera per giocare a Miami una partita del campionato di calcio spagnolo. Ora manca solo l’autorizzazione della Federcalcio spagnola (RFEF) per trasformare in realtà la prima partita della Liga fuori dai confini iberici. Barcellona, ??Girona e LaLiga hanno inviato una lettera alla RFEF chiedendo l’approvazione per ...

Liga - il match tra Barcellona e Girona si gioca a Miami : manca solo l’ok della Federazione spagnola : L’accordo per promuovere il calcio spagnolo in USA è il motivo per il quale Girona-Barcellona si giocherà a Miami, manca al momento solo il via libera della RFEF Barcellona e Girona hanno dato il via libera per giocare a Miami una partita del campionato di calcio spagnolo, secondo un comunicato rilasciato oggi dalla Liga spagnola. Ora manca solo l’autorizzazione della Federcalcio spagnola (RFEF) per trasformare in realtà la ...

Barcellona e Girona danno il via libera : la Liga si “sposta” a Miami? : Barcellona e Girona hanno detto sì alla proposta di giocare una gara del campionato spagnolo in quel di Miami Barcellona e Girona hanno dato il via libera per giocare a Miami una partita del campionato di calcio spagnolo, secondo un comunicato rilasciato oggi dalla Liga spagnola. Ora manca solo l’autorizzazione della Federcalcio spagnola (RFEF) per trasformare in realtà la prima partita della Liga fuori dal paese. Barcellona, Girona ...

Girona-Barça all'Hard Rock Stadium di Miami - la Liga chiede il via libera alla Federazione spagnola : Un accordo firmato e concluso per i prossimi 15 anni, utile a promuovere il calcio spagnolo negli Stati Uniti . E' questo il fulcro dell'intesa raggiunta tra la Liga e la società Relevent , pronte ...

La Liga vola negli USA - Girona-Barcellona si giocherà a Miami : Scelta la gara che si disputerà negli Stati Uniti, come da contratto con Relevent. Tante opzioni di risarcimento per i tifosi che non parteciperanno. L'articolo La Liga vola negli USA, Girona-Barcellona si giocherà a Miami è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pronostico Villarreal vs Girona - La Liga 31-8-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 3^ giornata, Analisi, probabili formazioni e Pronostico di Villarreal-Girona, venerdì 31 agosto 2018. Consigli per la tua scommessa vincente. Villarreal-Girona, venerdì 31 agosto. La terza giornata di Liga propone la sfida tra due formazioni reduci da risultati opposti. Analisi, probabili formazioni e Pronostico del match. Come arrivano Villarreal e Girona? La partenza del Villarreal non è stata delle migliori e dopo ...