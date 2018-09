Libera i cani | che significa il motto degli Azzurri dell’Italvolley

Zaytsev spiega perché il motto dell'ItalVolley è "Libera i cani" : Ormai questa nazionale non ci stupisce più. Forte, bella e vincente. Un gruppo unito e compatto che si prepara alla seconda fase milanese, al forum d'Assago, per la sfida contro la Finlandia. Una nazionale estrosa e concreta, che vede in Ivan Zaytsev e Osmany Juantorena il terminale offensivo, in Simone Giannelli il genio creativo, in capitan Colaci il collante tra mente e fisico. Il vero segreto della nazionale però lo spiega lo ...