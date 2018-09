Legge Fornero | Salvini annuncia 6-7 miliardi in manovra per cancellarla

Manovra - Salvini : 'Tra 6 e 7 miliardi per cancellare Legge Fornero' : "Mandare in pensione la gente a 70 anni è sbagliato. La legge Fornero è stata profondamente sbagliata perché ha rovinato milioni di italiani di 60 anni, di 70 anni, di 20 anni. Quindi io la devo ...

Salvini : via Legge Fornero : manovra 7mld : 21.50 "Mandare in pensione la gente a 70 anni è sbagliato. La sua legge ha rovinato milioni di italiani di 60 anni, di 70 anni. Quindi la devo cancellare". Così il ministro dell'Interno Salvini a 'Non è l'Arena' su La7, parlando della legge Fornero: "Ci sarà l'impegno più pesante di 6-7 miliardi". E "domani arriva finalmente il decreto sicurezza e immigrazione al Cdm", ha aggiunto. Poi annuncia: "Giovedì sarò in Tunisia per parlare di ...

RIFORMA PENSIONI 2018/ Salvini - Quota 100 : “così smontiamo la Legge Fornero” (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI 2018, oggi 23 settembre. Le parole di Elsa Fornero sul lavoro del Governo. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:10:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ Governo - abolizione Legge Fornero ‘meglio’ del reddito di cittadinanza : il 31% con la Lega : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Ponte Genova, il 71% boccia M5s e vuole Autostrade nel piano di ricostruzione del viadotto Morandi. Consensi sul Governo (Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 14:00:00 GMT)

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 settembre : Le 12 promesse non mantenute. Legge Fondazioni - Antimafia - accise - pensioni d’oro - articolo 18 - Fornero : Bilanci – Tutti gli impegni di Salvini e Di Maio Governo: 12 promesse tradite da 5Stelle e Lega in 110 giorni accise, Legge Fornero, Buona Scuola, Ilva, Lavoro: lo scarto tra le parole e i fatti di Tommaso Rodano Forchettoni senzatetto di Marco Travaglio Mi scuso in anticipo con il bel Beppe Severgnini se oggi mi occupo di Roberto Formigoni: non vorrei pensasse che ne sono “ossessionato”, come a suo dire lo sarei della Boschi (cioè: ...

Riforma pensioni 2018/ Damiano : Legge Fornero va disfatta bene (ultime notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. Damiano: Legge Fornero va disfatta bene. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 21 settembre. Claudio Durigon torna a dare dettagli sulla Riforma delle pensioni cui sta lavorando il Governo. Il sottosegretario al ministero del Lavoro spiega infatti che “stiamo lavorando su quota 100: 62 anni e 38 di contributi per mandare in pensione 4-500 mila persone”.

Riforma pensioni e Manovra 2019 : per Damiano la Legge Fornero va 'disfatta - ma bene' : Sulle pensioni arrivano nuove dichiarazioni dall'opposizione ed in particolare dall'ex Presidente della Commissione Lavoro alla Camera Cesare Damiano. L'esponente Dem ricorda la necessità di disfare la legge Fornero, ma anche di farlo in modo che la nuova situazione possa rappresentare un passo in avanti rispetto all'attuale rigidità del sistema. Nel frattempo anche dal CODS si esprime perplessità in merito alle ultime prese di posizione in ...

OCSE TAGLIA STIMA CRESCITA ITALIA “NON DISFARE Legge FORNERO”/ Pil in calo a 1 - 2% - la causa? La politica : OCSE “Brexit e ITALIA mettono a rischio la prosperità dell'Europa”. Ultime notizie, sottoSTIMAta la CRESCITA del pil per il 2018. Il monito della nuova capoeconomista Laurence Boone(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 00:44:00 GMT)

Pensioni - l'Ocse : "Non smantellate la Legge Fornero". La risposta stizzita di Di Maio : L'Organizzazione rivede al ribasso le stime del Pil per il 2018 e sprona il governo a non smantellare le riforme già fatte...

L'Ocse taglia le previsioni di crescita dell'Italia e avverte : 'Non cancellate la Legge Fornero' : Riviste al ribasso le previsioni di crescita economica globale. La revisione arriva dall'aggiornamento di interim dell'Economic Outloook redatto dalL'Ocse che vede una crescita globale ora al +3,7% ...

