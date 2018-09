Le vie dei Tesori a Ragusa | Noto e Modica | 8 mila ingressi

Lamezia - aperta mostra alla scoperta dei reati del fenomeno migratorio tra '800 e '900 : 'Molte le similarità con quanto avviene oggi' : Ad aprire il tavolo dei lavori la lettura, da parte di Margherita Gigliotti, di un articolo di giornale del Times datato "New York 1903", in cui la vicenda di cronaca raccontata risulta ...

Contratto di fiume - Terramare : 'Il numero dei Comuni rivieraschi cresce - ma il Consorzio si arena' : ... l'evento Uisp sviluppato da Terramare per la promozione del fiume attraverso lo sport. ' Lo scorso anno, proprio nell'ambito della stessa manifestazione a Buonconvento, parlammo di 'Comunità del ...

Acque - WWF : parte da vienna il futuro dei fiumi e dei laghi europei : “Bring life back to Europe’s rivers and lakes”, “Riporta la vita ai fiumi e ai laghi d’Europa” è questa la parola d’ordine del WWF in vista della Conferenza di Vienna sulle Acque – lo strumento giuridico più importante per proteggere fiumi, laghi e zone umide d’Europa – che si apre oggi a Vienna. “Nella capitale austriaca – si spiega in una nota – i decision makers si riuniranno per fare il punto ...

vienna - battibecco Salvini-Asselborn al vertice dei ministri : “Non abbiamo bisogno di migranti”. “Merde alors!” : Diverbio, con imprecazione, tra Matteo Salvini e il ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn al vertice di Vienna durante l’intervento del vicepremier leghista. Alla frase pronunciata da Salvini durante il suo intervento, “non abbiamo l’esigenza di avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più”, il collega lussemburghese ha sbottato per poi commentare con l’imprecazione “merde alors” ...

Cattedrali barocche e piccole chiese nascoste : aprono Le vie dei Tesori negli Iblei : ... aperto soltanto a diciotto soci di nobili natali, che probabilmente passeggiavano anche tra i viali del giardino segreto di *palazzo Arezzo Bertini *o partecipavano ai piccoli spettacoli in quel ...

Ambiente - Sicilia : al via il divieto dei sacchetti di plastica a Salina : Al via la campagna “Proteggiamo Salina, Isola senza sacchetti di plastica” dell’Aeolian Islands Preservation Fund e di Blue Marine Foundation, in collaborazione con i tre comuni dell’isola, con l’obiettivo di ridurre drasticamente la distribuzione e il consumo di sacchetti monouso in plastica. Sono state donate a tutti i market e alimentari dell’isola 6000 borse per la spesa riutilizzabili. Il comune di Malfa ...

Ad Elvira Terranova ed Emma Dante il 'Premio Riviera dei Marmi 2018' : Palermo, 13 set. (AdnKronos) - Sono la regista e drammaturga Emma Dante, la giornalista dell'Adnkronos Elvira Terranova, il direttore del Messaggero Virman Cusenza e il poeta Tommaso Romano, i vincitori del 'Premio Riviera dei Marmi 2018'. La cerimonia di premiazione si svolgerà domani sera, alle or

La Casa Bianca teme la fuga di notizie : vietato l'uso dei cellulari - : Dopo quelli personali banditi a gennaio, anche i telefoni in dotazione allo staff della Casa Bianca non possono entrare nell'ala ovest né essere lasciati negli armadi vicino alla Situation Room. Un ...

Sporcizia e bivacchi alla Loggia dei Cavalieri - arrivano i divieti : È nostro dovere, quali amministratori di Treviso, porre fine a questo sfregio e trovare delle soluzioni immediate per tutelare e proteggere il nostro momento unico al mondo anche in relazione al ...

Le vie dei tesori a Modica - Ragusa e Scicli : festival del museo diffuso : Le vie dei tesori, il festival che trasforma le citta' in un unico museo diffuso arriva a Modica, Ragusa e Scicli. Dopo Messina, Caltanissetta.

Franco Bechis - sentenza contro la Lega : 'La formula dei giudici che non lascia vie di fuga a Matteo Salvini' : 'Un partito chiuso per sentenza'. Questo il titolo del commento di Franco Bechis sulla pronuncia del tribunale del Riesame di Genova che ha confermato il sequestro di beni fino a 49 milioni di euro ...

Spoiler - Il Segreto : l'emporio dei Miranar viene messo sotto sequestro : Le anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] de Il Segreto, in onda ad autunno su Canale 5, svelano che la fuga di Nicolas provochera' spiacevoli conseguenze nella vita degli abitanti di Puente Viejo. Il generale Perez De Ayala, infatti, decidera' di far chiudere il negozio dei Miranar per vendicarsi della morte del figlio Tomas. Il Segreto: la fuga di Nicolas da Puente Viejo Cambiamenti in vista per gli abitanti di Puente Viejo nelle prossime ...

Comune vieta la chat dei genitori. Giusto o sbagliato eliminare i messaggi sulla scuola? : Avvertenza per chi non fosse inserito in alcuna chat scolastica o legata ai figli: non accettate, non date il vostro numero, non iscrivetevi. Non vi sarà in alcun modo di aiuto, anzi riempirà spazi della vostra vita che potrebbero tranquillamente trovare altro uso. Magari più divertente. Anche con altre chat di amici che davvero possono essere uno spasso. Quelle della scuola non lo sono mai perché chi c’è sempre qualcuno che la usa come mezzo ...

Spread e BTP volatili : rischio o opportunità? La view dei broker : Gli analisti riconoscono che un lungo periodo di incertezza politica in Italia contribuirà ad alimentare la volatilità, ma al contempo darà vita anche a delle opportunità. Diversa la posizione degli ...