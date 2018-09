Lazio | Inzaghi | ' Milinkovic? Più gioca e meglio è'

Lazio-Genoa - Inzaghi : “Abbiamo tanti impegni - coinvolgerò tutti” : Simone Inzaghi ha parlato al termine della vittoria della sua lazio contro il Genoa. Luis Alberto in panchina ha sorpreso, ma il tecnico si fida di Caicedo: “La scelta di Caicedo? Aveva fatto una partita incredibile giovedì. E’ un lavoratore incredibile e tutte le volte che l’ho chiamato in causa ha risposto positivamente. Abbiamo tante partite, devo avere la forza e la voglia di coinvolgere tutti gli ...

Serie A - Lazio-Genoa 4-1 : terza vittoria di fila per Inzaghi : I biancocelesti calano il poker con Caicedo, Immobile, 2, e Milinkovic. Per il Grifone sorride solo Piatek

Lazio-Genoa 0-0 La Diretta Inzaghi punta su Caicedo e Immobile : La Lazio, vittoriosa al Castellani di Empoli domenica scorsa, ospita questo pomeriggio all'Olimpico il Genoa, reduce dalla vittoria casalinga di misura sul Bologna grazie al gol del solito Piatek. ...

Lazio - Inzaghi : "Dobbiamo crescere - col Genoa mi aspetto delle risposte" : Il tecnico biancoceleste presenta la sfida di domani contro il Genoa: "Li conosciamo bene, abbiamo pagato dazio in casa l'anno scorso, non meritavamo quella sconfitta"

Simone Inzaghi avvisa il Genoa : 'La mia Lazio ora sa anche soffrire' : ROMA - 'Siamo reduci da tre successi di misura molto importanti, i ragazzi sono stati bravi, stanno lavorando e ora sappiamo anche soffrire' . Lo dice L'allenatore della Lazio , Simone Inzaghi , alla ...

Lazio-Genoa - Inzaghi : 'Luis Alberto e Milinkovic torneranno a far la differenza' : LIVE 14:48 22 set C'è da migliorare la mira? Sì, dobbiamo essere più cinici, non lo nascondo. Dobbiamo ritrovare il gol con più facilità e non possiamo far passi falsi in questo nostro percorso di ...

Lazio-Genoa - parla Inzaghi : la conferenza stampa LIVE : LIVE 14:40 22 set Come si affronta il Genoa e Piatek? Conosciamo il Genoa e sappiamo che è una squadra molto ben allenata e dovremo avere una grandissima ferocia agonistica. Dovremo essere lucidi ...

Lazio-Apollon - Inzaghi : 'Molto bene i nuovi. Caicedo? Mai avuto dubbi su di lui' : L'allenatore biancoceleste, ai microfoni di Sky Sport, ha sottolineato l'importanza di questo risultato arrivato con una squadra che vedeva molti volti nuovi in campo: "Ottimo approccio, abbiamo ...

Lazio-Apollon alle 18.55 La Diretta Inzaghi fa turn over e schiera Caicedo : Esordio casalingo per la Lazio di Simone Inzaghi nell'Europa League edizione 2018/2019: i biancocelesti ospitano infatti all'Olimpico l'Apollon Limassol, squadra cipriota passata attraverso la ...

Lazio - Inzaghi rilancia Caicedo : 'Felipe mi soddisfa in pieno' : ... Inzaghi non vede l'ora di ricominciare il torneo: 'Abbiamo nelle nostre corde e nelle nostre possibilità la capacità di migliorare sempre - ha ricordato il mister a Sky Sport -. Sia in campionato ...

Lazio - Inzaghi : «Possiamo migliorare sempre. Caicedo? Sono soddisfatto» : A poche ore dal fischio d'inizio della gara l'Apollon, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

Europa League - Lazio : turnover massiccio - ma Inzaghi non rinuncia a tre big : Ora tocca alle italiane in Europa League: Milan e Lazio inaugureranno stasera la loro campagna europea, contro Dudelange e Apollon Limassol. I biancocelesti, alle 18:55, affronteranno i ciprioti, squadra meno attrezzata del girone ma assolutamente da prendere con le pinze. E’ una formazione scafata, matura – età media sui 30 anni – e ha eliminato nell’ultimo turno preliminare il Basilea (lo scorso anno agli ottavi ...

Europa League - Lazio-Apollon in diretta Tv Sky : Inzaghi farà molti cambi - Caceres titolare : La prima giornata della fase a gironi dell’Uefa Europa League inizia giovedì 20 settembre 2018. Probabilmente non ci sono giocatori del calibro di CR7 o di Lionel Messi, ma non manca lo charme delle serate europee con le squadre molto agguerrite e con un solo obiettivo in testa: vincere il trofeo più pesante tra quelli delle varie competizioni UEFA per club. In questo articolo tratteremo della partita Lazio-Apollon Limassol che si disputera' ...