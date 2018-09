Lazio avanti sul Genoa | ecco il gol di Caicedo VIDEO

Crollo ponte - le indagini vanno avanti : esclusa manipoLazione dei filmati di telecamere installate : Serviranno almeno una ventina di giorni per smaltire 800 metri cubi di materiale; c'è ancora materiale da repertare -

Balzo in avanti dell'infLazione - rincari per biglietti aerei (+29%) e per il "carrello della spesa" : L'inflazione accelera e l'aumento dei prezzi pesa sulle vacanze, con un boom del costo dei biglietti aerei, e sul carrello della spesa.Ad agosto - rileva l'Istat - il tasso di inflazione annuo è salito all'1,7% dall'1,5% registrato a luglio. Mentre in un mese, rispetto allo scorso luglio, i prezzi sono aumentati dello 0,5%. L'indice Ipca, che tiene conto anche dei saldi, ad agosto segna invece un calo in un mese dello 0,1% e un aumento ...

Lazio - Inzaghi non cambia idea : si va avanti con lo stesso modulo : TATTICA Lazio - Non cambia idea, Simone Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico piacentino non ha intenzione di cambiare modulo: si andrà avanti col 3-5-2. P oche palle gol create ...

Juventus-Lazio - Risultato 1-0. Diretta Live. Gol di Pjanic - bianconeri avanti : L'esordio di Cristiano Ronaldo allo Stadium, ma anche quello del 4K HDR su Sky, dove la partita sarà trasmessa in esclusiva. La seconda giornata di Serie A si apre col botto con la Diretta...

CALCIOMERCATO. Milinkovic-Lazio - avanti insieme : il serbo sempre più vicino al rinnovo : rinnovo MILINKOVIC Grandi passi avanti per il rinnovo di Milinkovic Savic . L'agente del serbo, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, avrebbe incontrato la società per discutere dell'adeguamento di contratto , fino al 2023 e 3,2 milioni a stagione più bonus , : la firma potrebbe arrivare già la prossima settimana. Un passo ...