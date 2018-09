: #Lavoro, Cei: dare speranze ai giovani - CyberNewsH24 : #Lavoro, Cei: dare speranze ai giovani - NotizieIN : Lavoro, Cei: dare speranze ai giovani - TelevideoRai101 : Lavoro, Cei: dare speranze ai giovani -

"Mettere in campo iniziative per incentivare ile permettere ai nostridi coltivare una speranza nel futuro senza doverselo ana cercare all'estero". Lo chiede il presidente Cei, card.Bassetti, sulle misure del Governo nella manovra economica. L'assemblea dei vescovi interviene anche sul decreto unico immigrazione-sicurezza. "Significa giudicare già l'immigrato per il suo essere immigrato e non per i comportamenti che può avere", sottolinea il segretario Galantino,"E' un brutto segnale sul piano culturale".(Di domenica 23 settembre 2018)