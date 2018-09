Laver Cup | Roger Federer riporta avanti Team Europe | Isner sconfitto al match tie-break

LIVE Risultati Laver Cup 2018 - Europa-Resto del Mondo 7-8 : in corso Federer-Isner : ... Alexander Zverev , Europa, Kevin Anderson , Resto del Mondo, A seguire : Novak Djokovic , Europa, Nick Kyrgios , Resto del Mondo, Laver CUP 2018: Risultati 22 SETTEMBRE , Europa-Resto del Mondo 4-4, ...

Laver Cup - Isner-Sock domano Federer-Zverev : Team Europe adesso è sotto! : Laver Cup, Isner e Sock portano a casa tre punti fondamentali per la vittoria del trofeo: ko Federer-Zverev Laver Cup, dopo il 7-5 delle prime due giornate per il Team Europe, oggi si tornava in campo per l’ultima e decisiva giornata del trofeo, quella “da 3 punti” ad incontro. Team World dunque ha schierato come primo incontro un doppio molto temibile, quello composto dai bombardieri Isner e Sock, i quali hanno ...

Laver Cup – Djokovic ko contro Anderson - Resto del Mondo in rimonta : ora l’Europa trema : Djokovic non aiuta l’Europa, clamorosa rimonta del Resto del Mondo in Laver Cup: determinanti anche i risultati dei doppi La seconda giornata di Laver Cup si è conclusa sul punteggio di 7-5 a favore dei tennisti europei. Dopo il predominio dell’Europa sul Resto del Mondo, consacratosi sul punteggio di 7-1, la rimonta dei campioni extra europei è stata mirabolante. A contribuire a ciò anche la sconfitta nella notte di Novak ...

Tennis - Laver Cup 2018 : Europa-Resto del Mondo 7-5 - Djokovic ko contro Anderson - il doppio Sock/Kyrgios riapre la sfida : Termina la seconda giornata di incontri a Chicago (Stati Uniti) della Laver Cup 2018 di Tennis. Dopo che Roger Federer ed Alexander Zverev avevano portato lo score sul 7-1 in favore della selezione europea, ci hanno pensato Kevin Anderson e Jack Sock/Nick Kyrgios ad accorciare le distanze per il Resto del Mondo e portare il confronto sul 7-5. Nella splendida cornice dello United Center, casa abituale dei Chicago Bulls e dei Blackhawks (la ...

Tennis - Laver Cup 2018 : Europa-Resto del Mondo 7-1. Rimonta di Alexander Zverev - dominio di Roger Federer : Dilaga l’Europa nella prima sessione della seconda giornata della Laver Cup e si assicura di presentarsi in vantaggio all’inizio dell’ultima giornata, anche in caso di doppia sconfitta nella notte italiana: il Vecchio Continente è in vantaggio per 7-1 sul Resto del Mondo dopo le vittorie del tedesco Alexander Zverev, in Rimonta sullo statunitense John Isner per 3-6 7-6 (6) [10-7], e dell’elvetico Roger Federer, che domina ...

Laver Cup – Nei singolari non c’è storia : Federer spazza via Kyrgios nel rematch della passata edizione : Roger Federer regala il quinto successo in sei gare al Team Europa: lo svizzero liquida Kyrgios nella rematch della sfida conclusiva della passata edizione Un anno fa il match fra Nick Kyrgios e Roger Federer era stato l’atto conclusivo della prima edizione della Laver Cup. Il tennista australiano aveva accarezzato l’idea dell’impresa, battere Federer e regalare un inaspettato successo al Team World, salvo poi scontrarsi con la dura realtà. ...

LIVE Risultati Laver Cup 2018 - Europa-Resto del Mondo 5-1 : tra poco Federer-Kyrgios : ... John Isner , Resto del Mondo, 3 -6 7-6, 6, 10-7 A seguire : Roger Federer , Europa, Nick Kyrgios , Resto del Mondo, Ore 02.00 italiane: Novak Djokovic , Europa, Kevin Anderson , Resto del Mondo, A ...

Laver Cup – Stoico Zverev! Il tedesco soffre - rimonta e batte Isner : il Team Europa prende il largo : Alexander Zverev regala i primi 2 punti di giornata al Team Europa: il tedesco soffre contro Isner ma riesce ad imporsi al terzo set Dopo la prima giornata di Laver Cup, che ha visto il Team Europa passare in vantaggio poer 3-1, grazie alle vittorie nei singolari e all’unica sconfitta nel doppio, anche la seconda giornata del torneo si apre sotto il segno europeo. Il talentino tedesco Alexander Zverev nega la gioia del successo, davanti al ...

Tennis - Laver Cup : Federer-Djokovic battuti in doppio - Europa avanti 3-1 : Nella notte italiana il belga David Goffin ha firmato il terzo punto per il vecchio continente superando per 6-4, 4-6, 11-9 l'argentino Diego Schwartzman mentre il Resto del Mondo ha conquistato il ...