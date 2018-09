Laurea non fa sempre rima con lavoro | 4 giovani su 10 senza impiego o sottocupati

Laureati - a 30 anni 4 su 10 non lavorano : 13.08 L'Italia non è un Paese per giovani. A 30 anni, infatti, quattro Laureati su dieci sono senza lavoro o sottoccupati. E'quanto risulta dai dati dell'osservatorio statistico dei consulenti del lavoro secondo cui nel 2017, degli oltre 1,7 milioni di trentenni con la laurea, il 19,5% è privo di occupazione, e un ulteriore 19% opera in posizioni professionali che non richiedono laurea.

"Momenti della scuola in un comune del Sannio : Agnone dal 1860 al 1974" - La tesi di Laurea di Rina Labbate diventa un libro : ...aveva avanzato ad Enti pubblici e privati il progetto-proposta di "Agnone capitale delle tesi di laurea" con annessa editoria digitale che portasse in Alto Molise maggiore cultura ed economia. Nell'...

Ocse - l'Italia non è un Paese di Laureati : l'Italia sempre in fondo alle classifiche per numero di laureati. Secondo l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, solo il 4% dei 25-64enni è in possesso di un titolo ...

Atenei britannici puniti se non si Laureano abbastanza neri : Il tema dell'inclusione sociale è ben noto nel campo dell'istruzione pubblica, dove spesso studenti provenienti da categorie svantaggiate riscontrano numerose difficoltà nel portare a termine il ...

Lino Guanciale da Enrico di Non Dirlo al Mio Capo 2 a futuro Laureato : “Lui è cattivo - io sono timido” : Lino Guanciale tornerà sul piccolo schermo la prossima settimana con Non Dirlo al Mio Capo 2. Nell'attesa seconda stagione della fiction, il suo personaggio avrà una gatta da pelare, di cui nessuno sospettava: la moglie Nina si è presentata inaspettatamente in ufficio. Proprio ora che con Lisa (Vanessa Incontrada) sembrava esser sbocciato un sentimento più profondo, con l'arrivo della donna, l'avvocato Vinci tornerà ad assumere quel ...

POCHI LaureaTI/ Perché quel pezzo di carta non serve più a lavorare? : Se mediamente in Europa gli occupati con titolo di studio terziario sono il 34% del totale, in Italia ci si ferma al 22%. Ma l'innovazione richiede più formazione. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 06:07:00 GMT)MANOVRA E LAVORO/ La rivincita di Biagi sull'azzardo Salvini-Di Maio, di G. CazzolaLAVORO E POLITICA/ Così la legge di Bilancio può evitare un'altra dose di chiusure aziendali, di G. Larghi

Per una vita apprezzato ingegnere - ma per gli inquirenti non aveva la Laurea. Lui respinge le accuse : Per una vita apprezzato docente, ingegnere e poi anche 'perito' per l'agibilità post sisma di fabbricati, ma in realtà non aveva mai conseguito una laurea in ingegneria pur essendo arrivato a pochi ...

L'economista al grillino : non conosci l'economia. «Mi ha dato lei la Laurea» : ... e se non bastasse devo confessarle che ho pure studiato sul suo imprescindibile testo di economia politica». Ecco la sorpresa, l'ex allievo che sconfessa il suo maestro e che prende altre strade. ...

Morta a 22 anni - Giulia avrà la sua Laurea : 'Se mi dovesse succedere qualcosa - non piangete' : Forse sarebbe stata una splendida insegnante di Lettere. Invece è uno splendido angelo, di quelli che continuano a illuminare le altrui esistenze anche quando sono volati via. Il Fato, infatti, è ...

Processo alla famiglia Bossi - il Trota : “Non sapevo di essere Laureato” : “Ho saputo della mia laurea in Albania solo dopo questa indagine”. Renzo Bossi, detto il Trota, si fa interrogare nel Processo in cui è imputato per appropriazione indebita assieme al padre Umberto e prova a difendersi da tutte le accuse, compresa quella di avere acquistato un titolo di studio presso l’Università Kristal di Tirana coi soldi pubblici della Lega. Laurea documentata nell’inchiesta ‘The family’ e ...