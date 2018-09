Lamberto Sposini e il bacio con Barbara D' Urso prima di Domenica Live | «Carmelita Smack»

Lamberto Sposini a Domenica Live : sorpresa per Barbara d’Urso : Come sta oggi Lamberto Sposini: il bacio con Barbara d’Urso su Instagram Gradita sorpresa per Barbara d’Urso prima della diretta di Domenica Live. La conduttrice ha ricevuto nei camerini la visita di Lamberto Sposini, l’ex giornalista e conduttore Rai. La napoletana lo ha confessato in collegamento al Tg5, sottolineando di essere al settimo cielo per […] L'articolo Lamberto Sposini a Domenica Live: sorpresa per Barbara ...

Barbara d’Urso bacia Lamberto Sposini : “Sono scombussolata” FOTO : Lamberto Sposini fa visita a Barbara d’Urso prima di Domenica Live Sono le 13:30 e il Tg 5 ha mandato in onda il collegamento con Barbara d’Urso, la quale dallo studio di Domenica Live avrebbe dovuto dare le anticipazioni della diretta di oggi. Ma la conduttrice napoletana visibilmente emozionata ha affermato che non riusciva a trovare le parole in quanto proprio qualche minuto prima del lancio del promo era venuto a trovarla ...

Lamberto Sposini bacia Barbara d'Urso : "Carmelita smack" : Il giornalista condivide un simpatico selfie con la conduttrice sul suo profilo Instagra. I due sono amici di vecchia data

Mara Venier/ “Lamberto Sposini? Gli devo tutto - mi ha dato la lezione più grande” (La Vita in Diretta) : Mara Venier a La Vita in Diretta: “Lamberto Sposini? Gli devo tutto, mi ha dato la lezione più grande. Rai la mia casa, ma grazie Maria De Filippi”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:37:00 GMT)