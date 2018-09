Lamberto Sposini bacia Barbara d' Urso | Carmelita smack

Mara Venier/ “ Lamberto Sposini? Gli devo tutto - mi ha dato la lezione più grande” (La Vita in Diretta) : Mara Venier a La Vita in Diretta: “Lamberto Sposini? Gli devo tutto , mi ha dato la lezione più grande. Rai la mia casa, ma grazie Maria De Filippi”. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 18:37:00 GMT)

Chi sono Francesca e Matilde - le figlie di Lamberto Sposini : Francesca e Matilde sono le donne più importanti nella vita di Lamberto Sposini. sono passati sette anni da quando il giornalista venne colpito da un ictus nel corso di una puntata de La Vita in Diretta condotta con Mara Venier. Da allora la sua esistenza è molto cambiata: dopo la corsa in ospedale e un’operazione per salvarlo dalla morte, Sposini è tornato a casa e, anche se le sue condizioni di salute sono migliorate, non riesce più a ...