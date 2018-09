La valorizzazione delle piste ciclabili entra nella Costituzione svizzera D' accordo

huffingtonpost

(Di domenica 23 settembre 2018) Da oggi in poi lo Stato, in, dovrà aiutare i cantonirealizzazione emanutenzione. Le strade riservate a chi si muove in bicicletta avranno lo stesso trattamento dei percorsi pedonali e dei sentieri. Un risultato, questo, dovuto a un referendum che ha visto concordi tutti i cantoni: il 73,6% dei votanti ha deciso oggi di inserire un mandato in tal sensofederale.In seguito a questo voto, l'articolo 88 dellafederale della Confederazione, che promuove i percorsi pedonali e i sentieri, sarà modificato con l'inserimento della tutelastrade dedicate a chi si muove in bicicletta.L'istanza ha ottenuto il sostegno della maggioranza dei cantoni: tutti hanno votato sì. Il Ticino con il 75% e i Grigioni con il 76%. La maggioranza dei voti favorevoli si è registrata in Vaud (86%).