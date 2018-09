Blastingnews

: La Rai seleziona apprendisti: si cercano 25 laureati in Economia - bizcommunityit : La Rai seleziona apprendisti: si cercano 25 laureati in Economia - 81Cono : La Rai seleziona laureati per attività amministrative -

(Di domenica 23 settembre 2018) La Rai Radiotelevisione Italiana ha pubblicato sul sito web dell'azienda un avviso relativo alla ricerca di nuove risorse VIDEO da assumere con un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di trentasei mesi. Le unita' di cui l'azienda necessita sono 25 e andranno a ricoprire la carica di impiegati: essi, dunque, saranno incaricati di espletare determinate attivita' amministrative, in relazione al settore in cui saranno impegnati. Requisiti per prendere parte alla selezione Per potersi partecipare, è necessario che i candidati siano in possesso di determinati requisiti, tra cui: eta' non superiore a 29 anni; laurea magistrale inVIDEO. Possono presentare domanda i cittadini italiani o di un Paese europeo; è ammessa anche la partecipazione di cittadini appartenenti a Paesi non europei, purché regolarmente soggiornanti in Italia. Al contrario, ...