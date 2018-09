La prima volta | Diretta puntata 23 settembre 2018

“La prima volta” – Il nuovo programma di Cristina Parodi. La prima puntata di domenica 23 settembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi torna in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. La […] L'articolo “La prima volta” – Il nuovo programma di Cristina Parodi. La prima puntata ...

NUNZIA LIUCCI/ La Caporal Maggiore in missione Nato pronta ad accompagnare il figlio a scuola (La prima volta) : NUNZIA LIUCCI è impegnata in una missione Nato all'estero, ma intende accompagnare suo figlio a scuola. Sarà protagonista della puntata de La prima volta in onda oggi(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 07:03:00 GMT)

Mondiali volley 2018 - l'Italia si piega per la prima volta : la Russia vince al tiebreak : Azzurri sconfitti a Milano dalla Russia, ma il primo posto e la qualificazione alle Final Six sono in cassaforte

GIADA CANINO/ La campionessa di ballo con la sindrome di down pronta a danzare in tv (La prima volta) : GIADA CANINO, affetta dalla sindrome di down, ha già avuto modo di farsi conoscere nella sua regione come una delle campionesse di ballo. Oggi sarà ospite a La prima volta(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 06:23:00 GMT)

Costanza Caracciolo/ Piange a Verissimo : "Stavolta ho atteso prima di annunciare di essere incinta" : Costanza Caracciolo si racconta a Verissimo a un anno dalla gravidanza interrotta: a novembre diventerà mamma e spera di convolare presto a giuste nozze con Christian Vieri(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:16:00 GMT)

La prima volta di Cristina Parodi : anticipazioni prima puntata : Cristina Parodi torna la domenica pomeriggio su Rai 1 con “La prima volta”, un nuovo format televisivo: ecco di cosa si tratta e alcune anticipazioni Storie toccanti, imprese incredibili, piccole sfide, ospiti e grandi traguardi, racconti dal finale mai scontato. Cristina Parodi è pronta a tornare su Rai 1 alla guida de “La prima volta“, il nuovo format televisivo in cui saranno le persone comuni protagoniste. Scopriamo ...

Elena Boschi - dopo anni ho spento il telefonino per la prima volta il 1 Giugno quando… : Da quanto Maria Elena Boschi non è più al governo, la sua vita è drasticamente cambiata. Se in meglio è ancora presto per dirlo, ma almeno una certezza l’ex sottosegretaria ce l’ha: “Ho più tempo per me, gli amici e la famiglia – ha detto in un’intervista al settimanale Sette – Ho riscoperto la bellezza di avere una mezza giornata nel weekend per leggermi un libro o guardare un film: anche quello serve per ...

iPhone XS in Italia - prima volta al nuovo Apple Store di Milano : Milano, askanews, - Doppio debutto in casa Apple: il 21 settembre 2018 è il giorno dell'arrivo in Italia dei due nuovi smartphone della Mela morsicata, iPhone XS e iPhone XS Max, e di Apple Watch ...

Batman mostra il pene per la prima volta in un fumetto : Ma dal momento che si tratta del Miglior detective al mondo, lo fa con discrezione tale che quasi potresti non accorgertene. Per vederlo, scorri le immagini qui sotto. Lo vedi? Ok, in effetti è molto ...

La prima volta dell'ad Popov «Cantù - vorrei vincerle tutte» : Ora ha anche un volto. Roman Popov, manager russo, amministratore unico della Pallacanestro Cantù ha fatto la sua prima apparizione pubblica al PalaBancoDesio, per la prima ufficiale della squadra nei ...

Resteranno i canti Franco Arminio per la prima volta ad Agrigento : La sua è la "scienza del dettaglio": la poesia. I suoi consigli: prestare attenzione alle piccole cose, riconoscere il vento, amare gli alberi, essere rivoluzionari rallentando più che accelerando. L'...

Bologna - impiantata protesi di sterno stampata in 3D : è la prima volta in Italia : La neoplasia che ha colpito la giovane, a cellule giganti dello sterno, registra soltanto nove casi al mondo . L'intervento è stato presentato a Bologna come un traguardo importante non solo per il ...

