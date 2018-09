La notte di Mykonos è più bella vista dallo smartphone

vanityfair

(Di domenica 23 settembre 2018)by nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightby nightnon dorme mai. Così, chi la visita deve saperne coglierne e catturarne la bellezza a ogni ora del giorno e della. Per rendere davvero memorabili anche i falò in spiaggia, i balli in discoteca, le passeggiate all’alba ci vuole una macchina o unoveramente fotografico. Abbiamo messo alla prova il decantato Super night mode del Huawei P20 Pro, tra i benchmark in fatto di fotografia, proprio nell’isola greca in un weekend di fine ...