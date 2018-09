La Lazio vola con Immobile e Milinkovic : 4-1 al Genoa : La Lazio batte nettamente il Genoa con reti di Caicedo, doppietta di Immobile e Milinkovic. La squadra di Ballardini si era illusa con il gol del 2-1 di Piontek ma ha poi dovuto subire il ritorno dei...

BOLLO AUTO/ Esenzione legge 104 e agevoLazione Iva e Ipt per l’acquisto : BOLLO AUTO ed esenzioni legge 104, con agevolazioni Iva e Ipt per l'acquisto di nuovi veicoli. Le condizioni per poterne usufruire una volta ogni quattro anni(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 10:42:00 GMT)

Trenitalia per Genova - "Official Carrier" del Salone Nautico "Invita" alla visita con agevoLazioni : Genova riparte anche da uno dei suoi più significativi simboli, il Salone Nautico. E Trenitalia è Official Carrier della 58a edizione della manifestazione internazionale più rappresentativa del ...

Europa League – Giocata da favola - tocco di tacco e palla in rete : Luis Alberto porta la Lazio in vantaggio [VIDEO] : Caicedo di tacco, Luis Alberto a segno: la Lazio in vantaggio contro l’Apollon in Europa League La Lazio ha iniziato col piede giusto la sfida di questo pomeriggio di Europa League contro l’Apollon. I biancocelesti si sono messi subito in mostra, dimostrando agli avversari di avere a che fare con una tosta rivale. Al 14′, finalmente il gol di Luis Alberto, che ha portato la Lazio in vantaggio. Un dai e vai classico, ...

Lodi - gli hacker difendono gli stranieri esclusi dalle agevoLazioni a scuola : un attacco oscura il sito della Provincia : L'azione del gruppo vicino ad Anonymous contro la sindaca leghista: "Razzista, se la prende con i bambini"

Fisco - multe ridotte per gli assegni non trasferibili. Più agevoLazioni per attirare i lavoratori dall'estero : MILANO - C'è anche il problema degli assegni di almeno mille euro senza clausola di non trasferibilità tra quelli toccati dalla proposta di legge di Lega e M5s in tema di semplificazioni fiscali. La ...

AgevoLazioni fiscali spese sanitarie/ La nuova guida dell’Agenzia delle Entrate è online : Agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie, è online la guida pubblicata dall'Agenzia delle Entrate con le novità introdotte in vista della nuova dichiarazioni dei redditi(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 10:36:00 GMT)

AgevoLazioni fiscali - quei 75 miliardi sotto la lente di Tria : dai rimborsi all’autotrasporto ai vantaggi per gli armatori : “La flat tax? Va finanziata con un riordino profondo delle tax expenditure“. Cioè la giungla di deduzioni, detrazioni, esenzioni e regimi speciali che quest’anno costeranno alle casse pubbliche oltre 75 miliardi. A rilanciare la necessità di intervenire con l’accetta è stato il ministro dell’Economia Giovanni Tria. E, al netto dei contrasti degli ultimi giorni, per il titolare del Tesoro non dovrebbe essere ...

Lodi - stranieri esclusi dalle agevoLazioni mensa a scuola : i bambini tornano in classe con il panino : Le famiglie penalizzate dalla giunta di centrodestra che, di fatto, impedisce loro di accedere alle tariffe agevolate. Il centrosinistra: "Daremo battaglia"

Lodi - agevoLazioni per mensa e scuolabus : per gli alunni stranieri più burocrazia. “Sciopero dei banchi” di 100 famiglie : Chi ha una casa in Marocco o un conto corrente in Kenya o in Perù – o magari non ha proprio nulla – ora a Lodi lo deve dimostrare attraverso una certificazione del suo Paese d’origine con tanto di traduzione in italiano legalizzata dal consolato o dall’ambasciata. Pena: il pagamento massimo delle tariffe per l’accesso alla mensa scolastica (5 euro al giorno) o al servizio di scuolabus. La decisione è stata presa mesi fa ...

Ponte Morandi - Conte : "AgevoLazioni fiscali e commissario straordinario" : Il Consiglio dei ministri di oggi ha dato via libera alla nomina di un commissario straordinario dal crollo del Ponte Morandi. Lo ha annunciato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

Xylella - pubblicato il bando per contributi e agevoLazioni : BRINDISI - Eccezionali i danni causati dalla Xylella fastidiosa, secondo il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo. Al punto da essere definiti , finalmente, ...

Bonus elettricità e gas : l'agevoLazione non decolla : Le spese per la fornitura di elettricita' [VIDEO] e gas sono tra quelle che incidono maggiormente sul bilancio familiare e l'attuale congiuntura economica italiana ha fatto sì che molti nuclei familiari si trovassero in grosse difficolta' economiche. Di conseguenza, per alleviare almeno un po' il loro disagio economico era stato istituito il Bonus elettrico esteso successivamente anche alle Bollette del gas e dell'acqua. Ma i dati indicano che, ...

