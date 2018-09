La Juventus si conferma brutta | vittoria contro il Frosinone e punteggio pieno ma

calcioweb.eu

(Di domenica 23 settembre 2018) Si è conclusa la 5^ giornata del campionato di Serie A, il turno è andato in archivio con il successo dellasul campo del. Partitaper gli uomini di Massimiliano Allegri, i bianconeri hanno conquistato tre punti solo nel finale grazie alle reti di Cristiano Ronaldo e Bernardeschi, il portoghese decisivo dal punto di vista realizzativo ma dal punto del gioco non è ancora al massimo, l’ex Fiorentina sempre più determinante ed al centro del progetto. Partita coraggiosa del, la salvezza può essere raggiunta con questo spirito. Laha nettamente la squadra più forte del campionato e probabilmente anche in Champions ma non riesce mai a dominare la partita, demerito sicuramente del tecnico Allegri.ma vincente, in Europa può anche non bastare… SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI ...