La Juventus passa anche a Frosinone | 0-2 firmato CR7-Bernardeschi

Marchisio - frecciata alla Juventus : "Mi dispiace essere passato per infortunato" : Claudio Marchisio, qualche settimana fa, ha risolto il suo contratto con la Juventus e ha lasciato così la sua seconda casa dopo 25 anni. Il centrocampista 32enne ha firmato un biennale con i russi dello Zenit San Pietroburgo e oggi è partito per la Russia insieme alla moglie Roberta Sinopoli e ai figli. La consorte del Principino, su Instagram ha postato una foto con una didascalia semplice ma precisa:"Pronti ed emozionati per questa nuova ...

Juventus - Allegri in conferenza : «Lo scudetto passa anche dal Tardini - domani CR7 con Mandzukic» : L’ultimo match prima della sosta delle nazionali vedrà impegnata la Juventus al Tardini di Parma. I bianconeri vogliono conquistare i tre punti per rimanere a punteggio pieno, ma Allegri, nella consueta conferenza pre-gara, tiene alta l’attenzione del gruppo: «Non dobbiamo sottovalutare una trasferta che è sempre stata ostica. È da questi campi che passa la lotta per lo scudetto. In più le prime sei squadre si sono livellate ...

Juventus-Lazio e Napoli-Milan - le formazioni : esordio di CR7 allo Stadium. Higuain sfida il passato : Juventus-Lazio- Tutto pronto per l’inizio della 2^ giornata di campionato. Alle 18:00 esordio stagionale di Cristiano Ronaldo all’Allianz Stadium. Alle 20.30 Gonzalo Higuain e Carlo Ancelotti sfideranno i loro passato. Allegri, salvo clamorosi colpi di scena, si affiderà ancora al 4-2-3-1. Largo a Douglas Costa, Dybala e Mandzukic sulla trequarti al sostegno di Cristiano Ronaldo. […] L'articolo Juventus-Lazio e Napoli-Milan, le ...

La Juventus passa al 93' per 2-3 sul campo del Chievo. CR7 a secco : La Juventus di Massimiliano Allegri, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte di Genova, vince in rimonta e all'ultimo respiro per 3-2 in casa del Chievo Verona di D'Anna e si prende tre punti preziosi nel giorno dell'esordio del suo uomo simbolo Cristiano Ronaldo. I bianconeri, passati in vantaggio al 3' grazie a Khedira, hanno dominato per tutta la prima frazione ma si sono fatti riprendere dai clivensi sull'1-1 al ...

Calciomercato Juventus - Clemenza e Vogliacco passano al Padova : TORINO - Doppia cessione in casa Juventus. Il Padova ha messo la freccia sul Palermo ufficializzando il prestito di Luca Clemenza, baby centrocampista che l'anno scorso ha indossato la maglia dell'...

L'addio di Marchisio dopo 25 anni in bianconero. Gli uomini passano - la Juventus resta. : In quella foto da bambino, c'è tutta l'essenza di un ragazzo, divenuto uomo, che non ha mai smesso di amare quella maglia; e proprio per la stessa maglia, per gli stessi colori, oggi lascia un mondo ...

Juventus - si passa al 4-4-2 : Kean e Alex Sandro restano in bianconero : SI passa AL 4-4-2- Allegri cambia rotta. La nuova Juventus sarà improntata sul 4-4-2. Difesa a 4 con Cancelo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro. A centrocampo spazio a Cuadrado e Douglas Costa sugli esterni, con Pjanic ed Emre Can coppia centrale. In attacco super coppia formata da Cristiano Ronaldo e Dybala. Kean RESTA, IDEM Alex […] L'articolo Juventus, si passa al 4-4-2: Kean e Alex Sandro restano in bianconero proviene da Serie A News ...

Juventus - Allegri cambia tutto : si passa al 4-4-2 - CR7-Dybala in attacco : Allegri cambia tutto- Dopo le prime amichevoli di questa prima fase di campionato, e dopo il match in famiglia di ieri sera, il messaggio di Massimiliano Allegri è apparso chiaro ed evidente: la Juventus scenderà in campo con il 4-4-2. UN 4-4-2 leggermente atipico con Douglas Costa e Cuadrado esterni di centrocampo e con Pjanic […] L'articolo Juventus, Allegri cambia tutto: si passa al 4-4-2, CR7-Dybala in attacco proviene da Serie A News ...

Juventus - sembra saltato il passaggio di Sturaro al Watford : TORINO - Le vie del mercato, verso l'Inghilterra, sono finite per Sturaro. Il centrocampista sembrava a un passo dal Watford ma, all'ultimo momento, è saltato qualcosa nella trattativa con la Juventus.

Ac Milan - Calendario Serie A 2019/ Di fila contro Juventus e Lazio - passaggio cruciale : Milan, Calendario Serie A 2018-2018. Chi sarà il primo avversario dei Rossoneri di Gattuso nella prima giornata del primo campionato italiano? Stasera il sorteggio.