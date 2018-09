La fede è anche un business Pietrelcina come Città del Messico

Chiara Ferragni e fedez/ Torna a casa "ubriaco" e non la passa liscia : Ilary Blasi spiega anche perché non… : Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate dello showbiz italiano. Dopo il matrimonio, gli occhi sono ancora tutti puntati su di loro.(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 07:10:00 GMT)

Tutti i look di Chiara Ferragni alle sfilate di Milano. E da Fendi spunta anche fedez : Un tour per le quattro capitali della moda dal quale la fashion blogger più amata al mondo non poteva esimersi, accompagnata dalla sorella Valentina e, a Milano, dal marito Fedez, che quando Chiara è ...

Anche la figlia di federico Zampaglione e Claudia Gerini - Linda - canta nel nuovo album dei Tiromancino : Ci sarà Anche un cameo della la figlia di Federico Zampaglione e Claudia Gerini, Linda, nel nuovo album di duetti dei Tiromancino dal titolo Fino a qui, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Il frontman della band ha annunciato in queste settimane tutti i nomi degli artisti con cui ha collaborato per questo album speciale che ripercorre la carriera dei Tiromancino dagli esordi negli anni Novanta ad oggi, attraverso nuove ...

Russia e Ucraina si contendono anche i fedeli : L’Ucraina non può riprendersi il territorio annesso dalla Russia. Ma Kiev potrebbe sottrarre a Putin qualcosa di altrettanto prezioso: il potere sui cristiani ortodossi ucraini. Leggi

Il primo episodio de La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey è fedele al romanzo e anche migliore (video) : Il primo episodio de La verità sul caso Harry Quebert con Patrick Dempsey e Ben Schnetzer, diretta da Jean-Jacques Annaud, è un assaggio convincente e promettente. La primissima impressione di fronte all'episodio pilota è che la miniserie sia molto fedele al libro, l'omonimo best seller di Joel Dicker del 2012, nella ricostruzione della trama e in particolare del complesso intreccio che si snoda su due livelli temporali diversi, a distanza di ...

Maurizio Costanzo ha chiesto a fedez i dettagli sulla litigata con Rovazzi e J-Ax : “non ti risponderò - anche se insisti” Guarda il VIDEO : Sono mesi che i rapporti tra Fedez, J Ax e Fabio Rovazzi si sono congelati. I giornali hanno fatto diverse ipotesi e qualcuno ha addirittura tirato in ballo Chiara Ferragni, facendola passare per una Yoko Ono all’italiana. Ieri sera King Maury a L’Intervista ha provato a chiedere a Federico i dettagli sulla litigata con i suoi due amici, ma il rapper si è trincerato dietro ad un ‘no comment’. Fedez però si è lasciato sfuggire quella che ...

Golf : fedex Cup - c'è anche F.Molinari : ANSA, - ROMA, 18 SET - Francesco Molinari partecipa alla volata finale verso i 10 milioni di dollari della FedEx Cup, assegnati al vincitore di una speciale classifica a punti, sul percorso dell'East ...

J-AX e ROVAZZI/ Perché hanno litigato con fedez? "Tra le cause anche Chiara Ferragni" (L'Intervista) : Il pubblico si interroga ancora sulla fine della collaborazione tra J-AX e Fedez che hanno dato via a numerosi tormentoni e che hanno deciso di separare le loro strade. (L'Intervista)(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 21:30:00 GMT)

fedez si commuove da Maurizio Costanzo : "Sono diventato anche ciò che non avrei mai voluto essere" : Il marito di Chiara Ferragni si confessa a L'intervista di Costanzo, parla del successo, di Chiara Ferragni e di Leone senza...

federica Pellegrini - anche il profilo instagram si prepara per la tv : Il nuoto continuerà a far parte della vita di Federica Pellegrini. A precisarlo è la stessa campionessa con un post sul suo profilo instagram, social da lei sempre più usato per tenere un filo diretto con i fan, ma anche per divertirsi un po’. Rispetto a un tempo, infatti, l’atleta appare più gioiosa, frizzante e scherzosa. Tanto che per il suo trentesimo compleanno (festeggiato lo scorso 8 agosto) si è anche immersa in una vasca ...

fedez fischiato in tv dal pubblico di Rai Uno. Interviene anche Selvaggia Lucarelli… : Fedez e Chiara Ferragni sono amatissimi sui social, ma il rapporto con la tv è un tantino diverso. Se lo scorso 1° settembre era impossibile aprire qualsiasi social e non trovarsi davanti almeno un video o una foto dei Ferragnez, il piccolo schermo ha dedicato decisamente meno spazio alla coppia. Durante la prima puntata di Vieni da Me, il nuovo programma di Caterina Balivo, il rapper milanese è stato fischiato. Caterina e Claudia Gerini ...

Fabio Rovazzi al Festival di Venezia parla anche di fedez : cosa ha svelato sul matrimonio : FUNWEEK.IT - C'era anche Fabio Rovazzi al Festival di Venezia 75 insieme alla fidanzata Karina e a Al Bano Carrisi invitati alla visione di 'Vox Lux', film in concorso con Natalie...

Lo scontro fedez-Lucarelli coinvolge anche Luigi Favoloso : il caso della "maglietta" si riapre : Luigi Favoloso non si è trattenuto e, dopo il botta e risposta al veleno tra Fedez e Selvaggia Lucarelli, ha pubblicato quel...

Selvaggia Lucarelli Vs fedez e Chiara Ferragni/ Giovanni Ciacci si unisce alla querelle : "Ora anche basta" : Selvaggia Lucarelli ha tuonato contro Fedez e Chiara Ferragni: "lei decide, lui esegue". La replica del rapper arriva puntuale, la sposa preferisce il silenzio.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 12:05:00 GMT)