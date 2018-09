KIDDING - Recensione 1x02 Pusillanimous

lostinaflashforward

: #Kidding: la recensione dei primi due episodi: I primi due episodi di Kidding, diretti… - yessgameit : #Kidding: la recensione dei primi due episodi: I primi due episodi di Kidding, diretti… - yessgameit : #Kidding: la recensione dei primi due episodi - Culturamente1 : #Kidding 1×01/10×2, il volto triste di Jim Carrey -

(Di domenica 23 settembre 2018) La sfortunata storia di Jeff prosegue nel secondo episodio di, che riprende le fila del prologo in modo abbastanza scorrevole, scoprendo le possibili carte che verranno giocate all'interno della storia. L'episodio, curato nuovamente dal duo Gondry-Holstein, si intitola "", che in italiano è sinonimo di meschino e subdolo, un concetto rivolto al povero protagonista in maniera decisamente errata, come andremo a vedere in questa.-Limiti: L'episodio si apre con una scena davvero particolare, che vede dei tizi rubare un'auto apparentemente abbandonata, portandola nel loro garage per smontarne i pezzi. Mentre controllano la vettura, uno di loro trova il pupazzo a forma di ukulele, facendo chiaramente capire a chi appartiene. Così i ladri rimettono a posto l'auto e la riportano esattamente dove l'avevano presa, in tempo perchè Jeff uscisse per prenderla. ...