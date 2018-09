Judo | Mondiali 2018 | programma | orari e tv di domenica 23 settembre Tutti gli azzurri in

Judo - Mondiali 2018 : oro al sudcoreano An e alla giapponese Yoshida - il bronzo di Heydarov esalta il pubblico di Baku : Il bronzo di Hidayat Heydarov infiamma la platea di Baku al termine della terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo. L’azero è salito sul terzo gradino del podio nella categoria -73 kg, dopo aver sfiorato l’accesso in finale, svanito a seguito della sconfitta contro il giapponese Soichi Hashimoto. Ma Heydarov non si è dato per vinto e contro il mongolo Tsend-Ochir ha sfoderato una prestazione superba nella finale per il terzo posto, ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : disastro Fabio Basile. E’ subito fuori! Ancora Giappone oro tra le donne : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Oggi, sabato 22 settembre, è il gran giorno di Fabio Basile, che si accinge ad entrare in gara con l’obiettivo ben preciso di prendersi la scena e salire sul podio nella categoria -73 kg, riscattando in tal modo una competizione iridata che finora non ha arriso ai colori azzurri. Basile ha conquistato l’oro a Rio 2016 nella ...

Judo - Mondiali 2018 : Heydarov manda in estasi il pubblico di Baku - Smythe-Davis unica europea in gara nei -57 kg : Delusione azzurra nella terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Fabio Basile, oro olimpico in carica nella categoria -66 kg, è uscito di scena al primo turno dei -73 kg contro il modesto portoghese Saraiva, che con un ippon ha sorpreso lo svagato atleta italiano, da tempo ormai l’ombra del fuoriclasse ammirato a Rio 2016. Le gare, in ogni caso, sono proseguite con le eliminatorie delle categorie -73 kg maschile e ...

Judo - Mondiali 2018 : Fabio Basile eliminato al primo turno dal portoghese Saraiva : La terza giornata di gare dei Campionati del Mondo di Judo di Baku (Azerbaigian) è cominciata con la bruciante eliminazione di Fabio Basile al primo turno nella categoria -73 kg. L’azzurro, campione olimpico a Rio nei -66 kg, non è mai entrato veramente nel vivo della contesa e si è limitato ad una strenua difesa che però non ha portato i risultati sperati. Il portoghese Nuno Saraiva, 75° nel ranking mondiale, è partito in sordina ma col ...

Judo - Mondiali 2018 : programma - orari e tv di sabato 22 settembre. Tutti gli azzurri in gara : L’Italia cala l’asso nella terza giornata dei Mondiali 2018 di Judo, in corso di svolgimento a Baku, in Azerbaijan. Fabio Basile, oro olimpico in carica nei -66 kg, entrerà in scena con l’obiettivo di salire ancora sul gradino più alto del podio, ma stavolta nella categoria -73 kg, rivelatasi per ora avara di soddisfazioni per un atleta tra i più talentuosi del panorama sportivo azzurro. Basile nel 2016 ha fatto sognare ...

Judo - Mondiali 2018 : Giappone pigliatutto a Baku! I fratelli Hifumi e Uta Abe sul gradino più alto del podio : Giappone pigliatutto ai Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Ed è tutta in famiglia la scena per i vincitori nelle categorie -66 kg e -52 kg, che hanno contraddistinto la giornata odierna. Tra gli uomini a trionfare è stato il nipponico Hifumi Abe, che si è imposto in finale per ippon contro il kazako Yerlan Serikhzanov, dopo aver sconfitto in precedenza il temibile sudcoreano Baul An, indicato alla vigilia come favorito per la vittoria. ...

LIVE Judo - Mondiali 2018 in DIRETTA : fuori Medves e Giuffrida nelle eliminatorie. Si decidono le medaglie! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2018 di Judo a Baku, in Azerbaijan. Dopo le prime medaglie assegnate all’ucraina Blodid nei -48 kg e al giapponese Takato nei -60 kg, si riparte oggi, venerdì 21 settembre, con altre due categorie di peso, in cui saranno protagonisti due italiani. Odette Giuffrida, argento olimpico in carica, proverà a ben figurare nella categoria -52 kg, lasciandosi così alle ...

Judo - Mondiali 2018 : Medves e Giuffrida eliminati. Abe e Flicker avanzano nei -66 kg - fuori ai quarti Kuziutina : La seconda giornata dei Campionati del Mondo di Judo di Baku (Azerbaigian) non sorride all’Italia che perde nelle eliminatorie Odette Giuffrida (52 kg) e Matteo Medves (66 kg). La nazionale azzurra non accede alle finali del pomeriggio per la seconda giornata di seguito e comincia dunque nel peggiore dei modi la rassegna iridata. Oggi si disputano le gare delle categorie -52 kg femminili e -66 kg maschili. Nella gara delle -52 kg la ...

Judo Mondiali 2018 : fuori Matteo Medves nei -66 kg. Resa onorevole contro il campione in carica Hifumi Abe : Si infrangono al terzo turno, al cospetto del campione iridato in carica, il nipponico Hifumi Abe, i sogni di podio ai Mondiali di Judo per Matteo Medves nella categoria -66 kg. A Baku, in Azerbaigian, l’italiano, dopo due vittorie per ippon, si è arreso al più quotato avversario, capace di chiudere a sua volta con un ippon in un match nel quale era già in vantaggio. Nel primo turno l’azzurro aveva superato lo statunitense Ryan ...

Judo - Mondiali 2018 : Odette Giuffrida subito fuori subito nei -52 kg. Vince per ippon l’israeliana Gefen Primo : L’Italia perde subito un’altra rappresentante ai Mondiali di Judo in corso a Baku, in Azerbaigian: Odette Giuffrida è stata eliminata al secondo turno nella categoria -52 kg dall’israeliana Gefen Primo. L’azzurra è stata battuta per ippon in un incontro nel quale era appena passata in vantaggio. L’azzurra, a differenza dell’israeliana non aveva usufruito di un bye al Primo turno, ma ugualmente non aveva ...