Jimmy Bennett insiste in tv | “Asia Argento mi ha violentato Io la chiamavo mamma” 

Jimmy Bennett in tv : Asia Argento mi ha violentato : Milano, 24 set., askanews, - "Asia Argento mi ha violentato, è stato un rapporto completo". Jimmy Bennett, il giovane attore che accusa l'attrice italiana ha parlato in una lunga intervista con ...

Jimmy Bennett a Non è l'Arena : "Asia Argento mi ha violentato - la chiamavo mamma" : Jimmy Bennett interviene a Non è l'Arena. È la prima volta che l'accusatore di Asia Argento, presunta responsabile della violenza sessuale nei confronti dell'attore americano (all'epoca dei fatti poco più che diciassettenne), lascia gli Stati Uniti per volare in Europa e parlare del caso che lo ha reso tristemente celebre.Bennett e il suo legale hanno scelto Giletti per la diffusione della loro posizione dopo averne comprovato ...

Jimmy Bennett : 'Asia Argento mi ha violentato' - : L'attore 22enne californiano conferma le accuse ad Asia Argento in tv, ospite di Non è l'Arena, la trasmissione di La7, condotta da Massimo Giletti. "Per me era come una mamma" dice. "Questa vicenda ...

'Asia mi ha violentato' : Jimmy Bennett in tv da Giletti rinnova le accuse : 'Sì Asia mi ha violentato, è stato un rapporto completo'. Jimmy Bennett, l'attore e musicista rock californiano che ha accusato Asia Argento di averlo molestato sessualmente quando era minorenne, ...

Jimmy Bennett - chi è il ragazzo che accusa Asia Argento di violenza sessuale : I primi passi nel cinema, i problemi economici, le accuse dell'ex fidanzata. E il rapporto con l'attrice italiana, cominciato sul set 15 anni fa Bennett choc: "Asia Argento mi ha violentato"

Jimmy Bennett : "Asia Argento mi ha violentato" : Roma, 23 set , AdnKronos, - "Asia mi ha violentato, é stato un rapporto completo". E "c'e' una perfetta corrispondenza tra lo schema Asia e lo schema Weinstein. Anche Asia ha abusato del suo potere". ...

La versione di Jimmy Bennett su Asia Argento a Non è l’arena (video) : “Mi ha violentato - con lo stesso schema di Weinstein” : Le dichiarazioni di Jimmy Bennett su Asia Argento a Non è l'arena, rilasciate al programma di Massimo Giletti in esclusiva mondiale con un'intervista trasmessa nella puntata del 23 settembre su La7, confermano le accuse di violenza sessuale da parte del giovane all'attrice e regista, con dovizia di particolari sulla vicenda. A Giletti l'attore racconta l'incontro con la Argento avvenuto in un hotel in California nel 2013, quando lui aveva 17 ...