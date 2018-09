James Rodriguez | che errore | gol fallito a porta vuota VIDEO

Schalke-Bayern Monaco - l’attaccante James Rodriguez sbaglia un gol incredibile [VIDEO] : E’ andata in scena la gara valida per la Bundesliga tra Schalke e Bayern Monaco, grande successo del club ospite per 0-2. La rete del vantaggio è stata siglata da James Rodriguez ma il colombiano è stato protagonista anche di un errore clamoroso, solo davanti alla porta ha mandato incredibilmente fuori il pallone. Per fortuna il Bayern Monaco ha vinto ma che errore dell’ex Real. James Rodriguez open goal miss costing him PB ...

James Rodriguez - manita ai tifosi del Benfica : 'Ricordate il 5-0 del Porto nel 2010?' : Un "cinque" al momento della sostituzione come se ne vedono tanti. Questa volta, però, James Rodriguez non l'ha rivolto a un proprio compagno di squadra per incitarlo, ma al pubblico dell'Estadio Da ...

Champions League : James Rodriguez - il gesto fa infuriare i tifosi del Benfica : Primi sorrisi in Champions League per il Bayern Monaco di Niko Kovac che, vincendo 2-0, ha espugnato il da Luz di Lisbona. Di Robert Lewandowski e Renato Sanches le reti che hanno fatto inginocchiare il Benfica al cospetto dei tedeschi, avvio di girone promettente per i campioni di Germania che nella seconda giornata (del prossimo 2 ottobre) sfideranno l'Ajax. Match già importante per gli uomini di Kovac che, insieme agli olandesi, guidano il ...

