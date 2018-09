Israele | entro 1 ottobre il villaggio beduino di Khan al Ahmar e la “scuola di gomme”

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 settembre 2018)il primoildial, in Cisgiordania, e la sua Scuola di Gomme, devono essere demoliti. La scadenza – che sembra mettere per ora la parola fine alla sorte del luogo – è stata comunicata ai suoi abitanti dal Cogat, la struttura militare israeliana di governo dei Territori Palestinesi. Una decisione considerata “una minaccia inaccettabile” da Yusuf Mahmoud, portavoce del governo dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) a Ramallah respingendola. Una mossa che “travalica le leggi internazionali. Non si è mai sentito nessuno sulla faccia della terra costretto a demolire la propria casa con le sue mani”. Mahmoud ha quindi sollecitato “un’azione internazionale urgente per fermare l’occupazione israeliana”. All’annuncio del Cogat, gli abitanti del, secondo i media, hanno replicato di non ...