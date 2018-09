IRONMAN 2018 Coffari | sentirsi dire che è stata una delle gare più belle | ci

cervianotizie

: ? Tra i quasi 3mila partecipanti di Cervia ?? #Zanardi ha chiuso con una super prestazione #SkySport - SkySport : ? Tra i quasi 3mila partecipanti di Cervia ?? #Zanardi ha chiuso con una super prestazione #SkySport - LuisaFerrari20 : RT @sbonaccini: #IRONMAN 2018 riparte da #Cervia: 2.700 atleti da tutto il mondo e 15.000 presenze. Nel week-end il grande appuntamento di… - ispinella : Triathlon, Ironman Italy: Zanardi è quinto assoluto e da record -

(Di domenica 23 settembre 2018) Domenica 23 Settembre, Foto Getty per, "Sembrava un sogno portare nella nostra città ed in Romagna per la prima volta in ItaliaItaly ed i suoi atleti da tutto il Mondo. Ci siamo riusciti anche quest'anno realizzando una grande giornata di sport e festa per gli atleti e per la città.da tanti partecipanti che èunapiù, ci ...