Invasione di calabroni durante una manifestazione | sette feriti

A Grottaferrata Invasione di calabroni - 66enne in ospedale per crisi anafilattica : I calabroni asiatici sono i calabroni più grandi esistenti in natura, tanto pericolosi da poter mandare in shock anafilattico anche chi non è allergico. A Grottaferrata, un comune alle porte di Roma, un uomo di 66 anni è stato ricoverato in ospedale in codice giallo a causa delle punture. Il sindaco Luciano Andreotti ha invitato la popolazione a fare molta attenzione perché sono stati rinvenuti dei nidi nella zona e c’è il forte rischio che ...