Inter | resta un fastidioso senso di dubbio

Icardi abbandonato - all'Inter restano tre vie per arrivare al tiro : Con Icardi troppo isolato e abbastanza staccato dal gioco della squadra, all'Inter rimangono solo tre alternative per provare a sorprendere la Sampdoria. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. 'L'Inter però guadagna campo nella seconda parte del tempo, facendo pesare la sua fisicità. Senza una manovra organica, con Icardi abbandonato, all'Inter restano tre vie per arrivare al tiro. ...

Torre Annunziata - Martedì gli Interrogatori di garanzia per i 21 arrestati del Provolera - continua la caccia al 22esimo : ... 21 persone arrestate Torre Annunziata - Spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di armi, 22 indagati Gli ultimi articoli di Cronaca Castellammare - Erbacce e rifiuti sui binari, monta la ...

Verona : Gdf arresta latitante Internazionale : Verona, 21 set. (AdnKronos) - La Guardia di Finanza di Verona ha arrestato un latitante internazionale in fuga dal suo paese di origine dal 2015. Nella serata del 17 settembre scorso, una pattuglia dei baschi verdi di Verona stava effettuando un servizio di controllo del territorio nel comune di Nog

Risultati Serie A - 4^ giornata : tonfo Inter - delusione Roma - inarrestabile Juve : La Serie A è giunta alla sua 4^ giornata e anche stavolta non sono mancate le sorprese. Nel pomeriggio di sabato si è verificato il primo risultato inaspettato, il Parma davanti a 60mila spettatori ha sbancato San Siro. I ducali si sono aggiudicati la partita contro l’Inter per 1-0, beffa delle beffe perché il gol è stato siglato dal ‘nerazzurro’ Di Marco. I milanesi hanno condotto la partita per quasi tutta la gara ma non sono ...

Prima minaccia la ex fidanzata poi aggredisce gli agenti Intervenuti : arrestato 35 enne : Si era appostato sotto casa della donna che impaurita ha chiamato gli agenti, ma al loro arrivo l'uomo è andato su tutte le...

Arrestato l'uomo che stuprò una donna a due passi dal ministero dell'Interno : Un romeno di 37 anni, Suli Damian Danut, è stato Arrestato la notte scorsa perché ritenuto responsabile dello stupro di una 50enne in via Agostino Depretis, nei pressi del Viminale, nella notte fra il 13 ed il 14 settembre. Il personale della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Operativo, del Commissariato Viminale e della Polizia Scientifica ha dato esecuzione al fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura ...

ROMA - DONNA VIOLENTATA AL VIMINALE : ARRESTATO 37ENNE / Ultime notizie - il fermo dopo l’Interrogatorio : ROMA, badante stuprata al VIMINALE: bloccato un sospettato. Ultime notizie, è stato individuato uno straniero di circa 30 anni: sarebbe lui l'autore della violenza di giovedì(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 11:58:00 GMT)

Venezuela - Osa : 'Non è escluso un Intervento militare'. Arrestati tre giornalisti stranieri : Il potere Venezuelano ha usato 'miseria, fame, mancanza di medicine e strumenti repressivi per imporre la sua volontà politica alla gente', ha detto Almagro, sottolineando che 'Cucuta esemplifica la ...

Evoluzione in atto - sulla Terra vivono Intere popolazioni con dei superpoteri : c'è anche chi riesce a restare in apnea per 13 minuti : La specie umana si evolve, giorno dopo giorno, e lo fa da millenni. I cambiamenti sono spesso invisibili, perché in media le singole popolazioni non hanno caratteristiche molto dissimili da altre che ...

Lautaro : 'L'Inter voleva che tornassi subito - ma ho deciso di restare. Icardi? Nello spogliatoio lo rispettano tutti' : ... altro attaccante argentino dell'Inter e attualmente infortunato, ha parlato del suo presente con la maglia Albiceleste e del suo futuro all'Inter in un'intervista concessa a TNT Sport. L'INFORTUNIO -...

Inter - Icardi resta in ritiro con l’Argentina : Spalletti preoccupato : Se Lautaro Martinez rientrerà presto in Italia per effettuare delle visite che stabiliranno l’effettiva entità dell’infortunio al polpaccio, invece Mauro Icardi, in accordo con lo staff dell’Argentina, è rimasto in ritiro con l’Albiceleste. La Nazionale attualmente guidata da Scaloni è attesa da un duplice impegno negli Stati Uniti contro Guatemala e Colombia. Spalletti attende e incrocia le dita: l’attaccante ...

Sconcerti : 'Juve in Italia senza rivali - ma in Europa resta a rischio. Solo l'Inter cresce' : Parlando a RMC Sport , Mario Sconcerti ha commentato il momento del calcio Italiano: 'Penso che siamo destinati a un campionato senza anti-Juve. Al netto del rendimento di Cristiano Ronaldo, la squadra bianconera è ...

Psr - riaperto il bando per Interventi a sostegno del settore forestale - AostaOggi.IT : A disposizione ci sono finanziamenti per 1 milione di euro AOSTA. Sono riaperti i termini per la presentazione delle ...

Inter - Modric resta un'opzione : La FIFA ha chiuso il caso Luka Modric fra Inter e Real Madrid . Secondo il Corriere dello Sport l'opzione Inter restà però viva nei pensieri del giocatore e dei suoi agenti. Modric finora non ha rinnovato il contratto da 6,5 milioni netti a stagione più bonus. Uno stallo destinato a durare ...