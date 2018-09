Inter | è Brozovic il perno

Brozovic ama il rischio - l'Inter no : ecco il piano rinnovo impostato da Ausilio : Molti alti e pochissimi bassi per Brozovic, sempre più importante nell'economia del gruppo guidato dal tecnico toscano, che dopo molto tempo inizia a riconoscergli quella leadership di cui il croato ...

Sampdoria-Inter 0-1 - le pagelle dei nerazzurri : decide Brozovic - il migliore : L'anticipo della quinta giornata di campionato tra Sampdoria ed Inter si conclude sul risultato di 0-1 per i nerazzurri grazie alla rete di Marcelo Brozovic al 92'. Un successo che permette alla squadra di Luciano Spalletti di salire a sette punti in classifica [VIDEO], agganciando proprio i blucerchiati. Ora si pensa gia' al turno infrasettimanale, con l'Inter che affrontera' la Fiorentina martedì sera, mentre la Sampdoria sara' di scena alla ...

Inter ancora all’ultimo respiro : Brozovic gol - Samp ko : L’Inter non muore mai. I nerazzurri conquistano sul ’gong’ un’altra pesantissima vittoria nella loro strada verso la risalita alle primissime posizioni. Dopo il Tottenham, la Sampdoria. Dopo Vecino, tocca a Brozovic. Un gol del croato stende i blucerchiati a Marassi e regala a Spalletti tre punti fondamentali, sia in termini di classifica che di mo...

Inter - Brozovic : "Gare tutte difficili - dobbiamo solo vincere" : L'Inter si rilancia anche in campionato. Dopo l'incredibile notte di Champions contro il Tottenham, i nerazzurri passano in un finale all'ultimo respiro anche a Marassi. Il protagonista questa volta è ...

L'Inter passa a Marassi al festival dei gol annullati : Brozovic-gol al 94° - Samp ko : L'Inter non muore mai. I nerazzurri conquistano sul 'gong' un'altra pesantissima vittoria nella loro strada verso la risalita alle primissime posizioni. Dopo il Tottenham, la Sampdoria. Dopo Vecino, ...

DIRETTA/ Sampdoria-Inter (risultato finale 0-1) : Brozovic regala i 3 punti - ma i tifosi insorgono sul web : DIRETTA Sampdoria Inter, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 23:28:00 GMT)

Inter ancora all'ultimo respiro : Brozovic gol - Samp ko : L'Inter non muore mai. I nerazzurri conquistano sul 'gong' un'altra pesantissima vittoria nella loro strada verso la risalita alle primissime posizioni. Dopo il Tottenham, la Sampdoria. Dopo Vecino, ...

Serie A - Sampdoria-Inter 0-1. Brozovic fa decollare i neroazzurri al 94' - prima il VAR annulla due potenziali vantaggi degli ospiti : Succede davvero di tutto nel finale di partita allo stadio Luigi Ferraris di Genova, per il match della quinta giornata di Serie A tra Sampdoria e Inter. A decidere l’incontro ci pensa il neroazzurro Brozovic a pochi istanti dal termine della partita, pochi minuti dopo che venisse annullata una rete per parte. Ma andiamo con ordine. Blucerchiati più pimpanti in avvio d’incontro, con Quagliarella che dopo poco più di venti secondi si ...

Gol Brozovic - l’esultanza di Spalletti è folle : ecco perchè l’allenatore dell’Inter è stato espulso [VIDEO] : Luciano Spalletti si lascia andare ad un’esultanza rabbiosa dopo il gol di Brozovic: il quarto uomo lo segnala all’arbitro e arriva l’espulsione Come martedì contro il Tottenham, l’Inter ha trovato un altro clamoroso successo a tempo ormai scaduto. Dopo aver sofferto per 90 minuti contro la Sampdoria ed essersi visti annullare anche due reti dal VAR, i nerazzurri sono riusciti a trovare il gol del vantaggio, nonchè ...

Sampdoria-Inter 0-1 : decide Brozovic al 94' : Sta diventando la 'Zona Inter': sempre i minuti finali, sempre il recupero, sempre una testa di Vecino: questa volta l'uruguaiano la riprende per prolungare, e tocca al biondo Brozovic insaccare l'1-0,...

VIDEO Sampdoria-Inter 0-1 - Brozovic segna allo scadere! Vittoria dei nerazzurri - gli highlights della partita : L’Inter ha sconfitto la Sampdoria per 1-0 nell’anticipo della quinta giornata della Serie A 2018-2019. I nerazzurri si sono imposti in trasferta grazie al gol di Brozovic al 94′ che ha stoppato un cross di Perisic e ha scaricato un destro micidiale valso i tre punti ai ragazzi di Spalletti. Un altro successo allo scadere dopo quello conquistato in rimonta contro il Tottenham in Champions League. Di seguito il VIDEO del gol di ...

VAR e Sampdoria smascherano l’Inter - Brozovic evita la figuraccia : espulso Spalletti - ma c’è poco da esultare : L’Inter batte la Sampdoria allo scadere con un gol di Brozovic, ma la prestazione è deludente: il VAR nega due gol, ma ferma anche il colpo del ko blucherchiato, il gioco latita e Spalletti tradisce la tensione intorno all’ambiente con un’esultanza da ‘rosso’ L’Inter sembra averci preso gusto. Dopo il clamoroso successo in rimonta di martedì, nella sfida di Champions League contro il Tottenham, arrivato ...

Diretta/ Sampdoria-Inter (risultato finale 0-1) streaming video Dazn : Brozovic regala i 3 punti ai nerazzurri! : Diretta Sampdoria Inter, info streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita che si gioca a Marassi, valida per la quinta giornata della Serie A(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 22:24:00 GMT)

Sampdoria-Inter 0-1 : al Ferraris un palo e tre gol annullati - alla fine ci pensa Brozovic [FOTO] : 1/9 Foto LaPresse ...