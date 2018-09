Inter | abitudinaria follia e Spalletti ' non ci sta più dentro'

calciomercato

(Di domenica 23 settembre 2018) Esattamente come contro il Tottenham, l'trova il gol della vittoria allo scadere e Lucianonon contiene la propria gioia. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come il tecnico toscano abbia scongiurato la possibilità di perdere ulteriore terreno dalla Juventus. 'Al 49' del secondo tempo, dopo due gol spazzati via, giustamente, dal Var, ...