Instagram sfida Amazon sullo shopping | dalle storie si potranno acquistare prodotti

Barbara D’Urso - frecciatina a Mara Venier. E la sfida su Instagram : Barbara D’Urso non risparmia Mara Venier e lancia una frecciatina velenosa sul suo ritorno a Domenica In. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Barbarella parla della sfida d’ascolti tra la sua Domenica Cinque e la trasmissione di Rai Uno e commenta: Il ritorno di Mara è molto atteso, perché è bravissima e perché ci sono alcune circostanze che oggettivamente la favoriscono. Poi prosegue: Lei, ad esempio, parte subito dopo il ...

Cos'è la Falling stars challenge - l'ultima sfida di Instagram nata dai ricchi russi : Facebook è il luogo, è stato detto più volte, dove tutti sono liberi di prendere parola e pontificare su qualsiasi argomento, il regno democratico dei tuttologi, commenti spesso talmente geniali e interessanti che il social di Zuckerberg è crollato nel numero di iscritti e, cosa estremamente più grave per il povero Mark, in borsa. E si apre una nuova era, quella di Instragram, quella dei messaggi snelli e ...

Instagram Tv : Lanciato anche in Italia il guanto di sfida a YouTube : Tagliato il nastro del miliardo di utenti attivi, Instagram ha festeggiato presentando al mondo intero , Italia compresa, il suo nuovo servizio IGTV , Instagram TV, , che permetterà al social network fotografico di estendersi oltre le semplici

Belen sfida De Martino su Instagram con le foto di Santiago? La sua risposta : Fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è nata una sfida su Instagram con le foto di Santiago? Se lo chiedono i follower che da qualche giorno ammirano gli scatti del bambino, pubblicati sui rispettivi profili Instagram dalla showgirl e dal ballerino. Il piccolo, che ha 5 anni, sta diventando ogni giorno più bello e i genitori non perdono occasione per mostrarlo ai fan in foto che fanno il pieno di Like e ricevono tantissimi commenti. ...

