Indagine del Ministero | la prima volta a 16 anni | ma di sesso non si parla

Parnasi - Indagine su Bonifazi (Pd) e Centemero (Lega). Il sospetto dei pm : i soldi dell’imprenditore finiti ai partiti : I soldi versati dall’imprenditore Luca Parnasi, ai domiciliari per corruzione nell’ambito dell’inchiesta sullo stadio della Roma che ha coinvolto anche il consulente pentastellato Luca Lanzalone, rischiano di mettere nei guai i tesorieri del Pd, Francesco Bonifazi, e della Lega, Giulio Centemero. Il primo, in particolare, secondo il Corriere della Sera, è già indagato con l’accusa di finanziamento illecito. “Non ...

Nè alieni - nè esplosioni solari : l'Osservatorio solare del New Mexico chiuso per un'Indagine sulla pedopornografia : Il solito burlone aveva prefigurato un'improvvisa e imminente esplosione solare e, addirittura, l'avvistamento di una navicella aliena. Ma il Sunspot Observatory, l'Osservatorio solare del New Mexico ...

Omicidio Jessica Faoro - chiusa l'Indagine del pm : fu un massacro - finita con 85 coltellate : Si era 'permessa' di non ricambiare le sue avances ed è stata finita [VIDEO]non con 40, ma con 85 coltellate, la giovanissina Jessica Valentina Faoro. La 19enne, la cui unica 'colpa' è stata di andare ad abitare nella tana del lupo, l'appartamento milanese in via Brioschi del tranviere 39enne Alessandro Garlaschi, è stata massacrata da lui nella notte dello scorso 6 febbraio. La procura di Milano ha appena chiuso l'inchiesta nei suoi confronti. ...

Usa - l'accusatrice del giudice Kavanaugh chiede Indagine dell'Fbi : Christine Blasey Ford vuole che l'Fbi indaghi sulle sue accuse di aggressione sessuale da parte del giudice nominato alla Sorte suprema Brett Kavanaugh prima di deporre al Senato. Lo ha reso noto il ...

Rohingya - Corte penale internazionale dell’Aja apre Indagine su deportazioni. San Suu Kyi : “Potevamo gestirla meglio” : La Corte penale internazionale de L’Aja avvierà un’indagine preliminare sulle deportazioni di centinaia di migliaia di musulmani Rohingya dal Myanmar in Bangladesh. Lo ha annunciato il Procuratore Capo, Fatou Bensouda, che adesso dovrà raccogliere le prove per giustificare l’avvio di un’inchiesta completa. L’indagine arriva subito dopo l’ultima condanna da parte delle Nazioni Unite per ciò che sta succedendo ...

Stadio Roma : nuova Indagine dell’Authority comunale rallenta tutto : Sul nuovo Stadio della Roma, dopo la ‘Parnasi Connection’, si abbatte un’altra tegola. James Pallotta si sfoga: “o me lo fate fare un me ne vado”. Emerge adesso, notizia della ultima ora, un nuovo problema relativo alla mobilità da e verso lo Stadio che si dovrebbe costruire a Tor di Valle. La tifoseria che già mugugna per un deludente avvio di campionato adesso teme veramente che sul progetto di Dan Meis possa ...

Strage di via d’Amelio - perquisito il giornalista che scrisse dell’Indagine sul depistaggio dei poliziotti : Nel marzo scorso scrisse per primo che le indagini sul depistaggio del falso pentito Vincenzo Scarantino. Adesso subisce una perquisizione in casa. La procura di Catania ha ordinato il sequestro del telefono cellulare di Salvo Palazzolo, giornalista di Repubblica: è in corso una perquisizione nell’abitaione del cronista e un controllo del suo computer personale. Palazzolo è indagato per rivelazione di notizie dopo l’articolo con il quale a ...

Papa autorizza Indagine su coro della Cappella Sistina/ Ultime notizie Vaticano - in corso le verifiche : Papa autorizza indagine su coro della Cappella Sistina. Ultime notizie Vaticano, in corso le verifiche: coinvolti il responsabile amministrativo Nardella e il direttore Palombella(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 22:32:00 GMT)

Coro della Cappella Sistina - la conferma di Papa Francesco : “Indagine sui conti in corso da alcuni mesi” : “In merito a quanto sta uscendo sulla stampa relativamente ad alcune vicende del Coro della Cappella Sistina, si conferma che: il Santo Padre Francesco, alcuni mesi fa, ha autorizzato un’indagine sugli aspetti economico-amministrativi del medesimo Coro. L’indagine è ancora in corso”. È quanto si legge in un comunicato della Sala Stampa della Santa Sede che conferma la notizia pubblicata su ilfattoquotidiano.it il 3 luglio 2018. Era ...

Al via Indagine su ruolo delle Fondazioni d'impresa nella società : Milano, 4 set., askanews, - Quante e quali sono le Fondazioni di impresa? Quali i programmi realizzati, le iniziative qualificanti, le criticità affrontate e gestite, i risultati generati? Per avere ...

Nel caso della nomina di Martin Selmayr la Commissione Europea ha agito al limite della legge - dice un’Indagine interna della UE : Dopo cinque mesi di indagini, la mediatrice Europea Emily O’Reilly ha diffuso un rapporto riguardante una delle storie di cui si è più parlato di recente nell’Unione Europea: la fulminea nomina dell’avvocato tedesco Martin Selmayr a segretario della Commissione Europea, The post Nel caso della nomina di Martin Selmayr la Commissione Europea ha agito al limite della legge, dice un’indagine interna della UE appeared first on Il Post.

Inter - nessuna Indagine della FIFA per il caso Modric : Il massimo organismo calcistico mondiale non ha proseguito con alcuna indagine sul caso dell'estate dopo la denuncia da parte del Real Madrid. L'articolo Inter, nessuna indagine della FIFA per il caso Modric è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Matteo Salvini - il dossier di 50 pagine dell'Indagine sulla Diciotti : ecco le carte in mano ai giudici : Il fascicolo con gli atti dell'inchiesta della procura di Agrigento sul caso della nave Diciotti , che vede indagati il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , e il suo capogabinetto Matteo Piantedosi ...