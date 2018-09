Incidente di caccia nel Bresciano | 58enne ferito da colpo di fucile partito

Arezzo : Incidente di caccia - muore 60enne : incidente di caccia mortale in provincia di Arezzo: un 60enne è stato ritrovato morto a Laterina. Come ricostruito dai Carabinieri, l’uomo sarebbe stato ucciso da un colpo del suo stesso fucile partito in seguito a una caduta in un terreno impervio, dove era impegnato probabilmente in una battuta di caccia di selezione. L’allarme è stato lanciato ieri sera dai familiari dell’uomo, quando è stato notato il mancato rientro a ...