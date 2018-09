Moto2 - GP Aragon. Vince Binder - secondo Bagnaia che allunga su Oliveira - terzo Baldassarri : Francesco Bagnaia dalla seconda fila alla sua gara numero 100 nel Motomondiale, Miguel Oliveira dalla sesta. Gli occhi passano dall'uno all'atro, perché ci sono ben 13 posizioni, sulla griglia di ...

Aragon : in Moto2 vince Binder : ANSA, - ROMA, 23 SET - Il sudafricano Brad Binder ha vinto la gara della classe Moto2 ad Aragon. Il pilota KTM ha preceduto due italiani: Francesco Bagnaia, SKY Racing Team VR46, e Lorenzo Baldassarri,...

Moto2 Aragon : vince Binder ma Bagnaia è 2° e scappa in classifica : ALCANIZ - Grande prova di Binder, che lotta e fa a sportellate in una gara difficile prendendosi la seconda vittoria in carriera nel deserto di Aragon. Bellissima la battaglia tra i primi quattro ma ...

Moto2 - GP Aragon 2018 : Brad Binder vince davanti a Bagnaia e Baldassarri - settimo Oliveira che perde punti preziosi : Dopo aver centrato la pole position, il sudafricano Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) vince il Gran Premio di Aragon della Moto2 grazie ad una prova solida e matura (facendo il bis dopo il successo del Sachsenring), precedendo per 1.526 secondi Francesco “Pecco” Bagnaia (Sky Racing VR46) che allunga in classifica generale, e Lorenzo Baldassarri (Kalex Pons) che completa il podio con pieno merito a 2.055. Il pilota marchigiano centra la ...

Moto2 Misano : strapotere di Bagnaia che vince per distacco : Misano - Senza storia la gara di Moto 2 al Gran Premio di San Martino: Francesco 'Pecco' Bagnaia partito dalla pole position, come nei tre precedenti Gp in cui è partito primo, Francia, Olanda e ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP San Marino Misano 2018 : Francesco Bagnaia vince e allunga a +8 su Miguel Oliveira : Il Gran Premio di San Marino 2018 della Moto2 è stato letteralmente dominato da Francesco “Pecco” Bagnaia che porta il suo margine da +3 a +8 punti su Miguel Oliveira, giunto secondo nella gara odierna. L’alfiere dello Sky Racing VR46 team, dunque, amplia di cinque punti il suo vantaggio a sei gare dalla conclusione del Mondiale, che si annuncia quanto mai infuocato in questo finale. Sparisce di scena ufficialmente Alex ...

Moto2 – Marta Vincenzi : ecco chi è la fidanzata di Luca Marini [GALLERY] : Marta Vincenzi, la fidanzata di Luca Marini fa impazzire i fan dei motori: ecco la sensualissima fiamma del fratello di Valentino Rossi Luca Marini sta affrontando un periodo positivo, tra podi, vittorie e pole position. Il giovane pilota dello Sky Racing Team ha ereditato dal fratello Valentino Rossi la passione per i motori, ma anche per le donne. Bellissima, infatti, la fidanzata di Luca Marini, che domenica ha supportato il suo ragazzo ...

Bagnaia vince in Moto2 : Francesco Bagnaia, Kalex, ha vinto la gara di Moto2 del Gp d'Austria, 11/a prova del motomondiale. L'italiano ha battuto in un duello serrato il portoghese Miguel Oliveira, Ktm,, scavalcandolo anche ...

Moto2 Austria - Bagnaia vince all'ultima curva : SPIELBERG - Grande Italia anche in Moto2. Dopo la vittoria di Bezzecchi nelle leggere, con anche il secondo posto di Bastianini,, è Pecco Bagnaia a chiudere davanti a tutti nella classe intermedia. L'...

Gp Austria : Bagnaia vince in Moto2 : ANSA, - ROMA, 12 AGO - Francesco Bagnaia, Kalex, ha vinto la gara di Moto2 del Gp d'Austria, 11/a prova del motomondiale. L'italiano ha battuto in un duello serrato il portoghese Miguel Oliveira, Ktm,,...

Moto2 - GP Austria 2018 : Francesco Bagnaia vince dopo un duello mozzafiato con Oliveira e torna in vetta al Mondiale. Marini 3° : Uno straordinario Francesco “Pecco” Bagnaia vince il GP d’Austria 2018 di Moto2 dopo un duello emozionante con il suo rivale diretto verso la corsa al titolo, il portoghese Miguel Oliveira. Completa il podio Luca Marini che precede Mattia Pasini. Un successo davvero importante per il portacolori del team Sky Racing VR46 (l’ottavo nella classe mediana) che ha gestito la gara in maniera impeccabile. Ha saputo non scomporsi ...

Moto2 Brno - Marini chiude 2°. Oliveira vince allo sprint e diventa leader : Ultimo giro: Miguel Oliveira e Luca Marini sono attaccati. Oliveira si gioca il primato in campionato, Marini sogna il primo successo iridato, dopo aver conquistato al sabato la sua prima pole. In ...

Moto2 - GP Brno. Marini e Bagnaia sul podio - vince Oliveira : Si parte con la prima pole in carriera di Luca Marini, in prima fila per la terza volta consecutiva. Si parte con due italiani in prima fila, perché Mattia Pasini è terzo, e con Francesco Bagnaia e ...