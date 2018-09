In migliaia per La Germania si parla A Berlino la sfida per una società meno

Palermo - in migliaia in piazza per il Pride : migliaia di persone hanno partecipato al Palermo Pride, la festa dei diritti LGBTI ma anche dei migranti e degli ultimi. 'Questa partecipazione è dovuta anche alla nomina di Palermo Capitale della ...

Berna : migliaia dimostranti per parità salariale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Furto per Andrea Iannone : dal suo Suv rubati oggetti per migliaia di euro : Il Furto è avvenuto a Milano nella notte tra il 3 e il 4 settembre. Sul caso sta indagando la polizia

Scia luminosa solca i cieli d’Italia : bolide avvistato da migliaia di persone da Nord a Sud - boato e paura in Sardegna : Una Scia luminosa è stata osservata da migliaia di persone nella serata di ieri in gran parte d’Italia: numerose le segnalazioni relative a un bolide che ha solcato il cielo della Penisola pochi minuti dopo le 21:30. La Scia è durata alcuni secondi nel suo tragitto da est a ovest: il bolide è stato avvistato da numerose persone in Toscana, Liguria, Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche, Emilia-Romagna, Campania e Sardegna: in quest’ultima ...

Ultim'ora : spettacolare scia luminosa nei cieli italiani - bolide avvistato da migliaia di persone : spettacolare scia luminosa avvistata in cielo. È stato un bolide! Ci sono giunte numerose segnalazioni negli ultimi minuti riguardo una luminosa scia nei cieli italiani nella serata di oggi, 20...

Emozioni al Ponte di Tiberio - lo spettacolo dei fuochi d'artificio incanta migliaia di persone - VIDEO E FOTO - : I fuochi sono stati preceduti dalla cerimonia di inaugurazione vera e propria e da spettacoli di danza e coreografie allestite direttamente in acqua. Alla serata hanno assistito, oltre a migliaia di ...

Raid dei ladri alla stazione di servizio Danni per migliaia di euro a Trento sud : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Formigoni, pena massima e interdizione perpetua dai ...

Ammortizzatori sociali - allarme sindacati : “In scadenza per migliaia di lavoratori e non più rinnovabili a causa del Jobs Act” : Ammortizzatori sociali in scadenza e non più rinnovabili a causa delle limitazioni imposte dal Jobs Act. Così dal 24 settembre sono migliaia i lavoratori a rischio licenziamento, poiché sono ancora in corso le ristrutturazioni societarie. È l’allarme lanciato dai sindacati Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil che per lunedì prossimo hanno convocato un presidio unitario dei metalmeccanici al ministro dello Sviluppo Economico per chiedere risposte ...

Nigeria - oltre 100 morti per l’esondazione dei fiumi Niger e Benue. migliaia gli sfollati - intere aree agricole distrutte : Più di 100 persone sono morte nelle ultime due settimane a causa dell’esondazione dei due principali fiumi della Nigeria centro-settentrionale, il Niger e il Benue. L’Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze comunica che gli straripamenti, dovuti alle forti piogge, hanno costretto Migliaia di persone a lasciare le proprie case e distrutto vaste aree agricole. La situazione più drammatica nello stato del Niger, dove sono morte ...

Nigeria : 100 morti per inondazioni - migliaia sfollati : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Tutti a Scuola - Mattarella inaugura nuovo anno scolastico/ Diretta tv : primo giorno per migliaia di studenti : Prima campanella per migliaia di studenti: il discorso inaugurale del presidente della Repubblica Mattarella in Diretta tv Rai e streaming, in "Tutti a Scuola".(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 11:21:00 GMT)

migliaia in Germania per salvare foresta : ANSA-AP, - BERLINO, 16 SET - Migliaia di persone protestano ancora in Germania contro l'espansione di una miniera di carbone nella parte occidentale del Paese che comporterebbe l'abbattimento di un'...

L'uragano Florence perde potenza - ma si contano le vittime e migliaia di sfollati : E' di almeno sette morti il bilancio delle vittime delL'uragano Florence , declassato nella tarda serata di ieri a tempesta tropicale, ma non per questo meno devastante. Sono infatti oltre 20 mila le ...

In India decine di migliaia di persone vivono raccogliendo escrementi umani : Quando sono andato a trovarlo nel suo complesso alla periferia di Delhi, Bindeshwar Pathak mi ha mostrato, oltre al museo del gabinetto con reperti da tutto il mondo che ha, le scuole dove si tengono ...