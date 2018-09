In cerca del Cristianesimo

La dura vita dei 30enni laureati alla ricerca del lavoro 'giusto' : La laurea non serve, ma pesa, specie se si hanno tra i 30 e i 40 anni. Sembra una contraddizione in termini, ma non è così. Secondo uno studio dell'Osservatorio statistico dei consulenti del lavoro, ...

Archeologia : i ricercatori sono vicini a trovare il relitto dell’Endeavour - la nave che portò il Capitano Cook in Australia nel 1770 : I ricercatori stanno analizzando un relitto a largo della costa del Rhode Island che potrebbe essere la nave utilizzata dal Capitano James Cook, esploratore del XVIII secolo, per solcare i mari del mondo. Il relitto è stato identificato dal Rhode Island Marine Archaeology Project, che guida le ricerche, e dall’Australian National Maritime Museum. È uno dei 13 relitti noti per essere stati nel porto vicino Newport, Rhode Island. Gli archeologi si ...

NBA - il riassunto dell'estate - n°6 - : Belinelli torna agli Spurs - Gallinari cerca il riscatto : L'ultima stagione si era conclusa in maniera assai differente per i due giocatori italiani impegnati in NBA: Marco Belinelli, finalmente libero dalla prigione di Atlanta, era stato protagonista di un ...

Rimini - cinema Tiberio : la stagione apre con il film "Salvador Dalì. La ricerca dell'immortalità" : Per opere e balletti il biglietto intero è ' 12, il ridotto ' 10 e l'abbonamento-carnet per cinque spettacoli ' 50. In via di definizione anche la sezione cinematografica che quest'anno presenterà ...

Giornata Mondiale dell’Alzheimer - 47 milioni di casi nel mondo e poca ricerca. Adi : “Numero malati triplicherà” : Ogni 3 secondi una persona sviluppa una forma di demenza, settima causa di morte in tutto il mondo. Le persone colpite sono 47 milioni, numero destinato a triplicarsi entro il 2050 raggiungendo i 152 milioni. In Italia si stimano ad oggi 1.241.000 di casi. Sono i dati presentati in occasione della 24esima Giornata Mondiale dell’Alzheimer, contenuti nel Rapporto Mondiale Alzheimer 2018 dalla Federazione Alzheimer Italia e da Adi ...

Chieti - interventi alla Villa Comunale in vista dell'importante manifestazione "La Notte dei Ricercatori" - Abruzzo in Video : ... dalle 15.30 del 28 settembre fino alle 2 di Notte, ospiterà concorsi a premi per le scuole, spettacoli interattivi, balli, stand, visite guidate, laboratori e dj set . Si sta procedendo, dunque, ...

Vacchiano e Marchesan - i due ricercatori italiani tra i più promettenti del mondo : Giorgio Vacchiano e Silvia Marchesan sono stati appena selezionati da Nature tra gli 11 più influenti ricercatori emergenti

Dal mare al piatto - ricerca svela il “viaggio” delle microplastiche : Le microplastiche in mare alterano l’ecosistema, a partire dai microorganismi marini, ed entrano nella catena alimentare. La conferma arriva dall’elaborazione dei primi risultati dell’esperimento scientifico svolto nel golfo di Napoli dalla stazione zoologica Anton Dohrn, che ha installato sei grandi laboratori sommersi di oltre 15 metri di profondità e 2 metri di diametro per il campionamento delle acque nell’area di ...

Il Presidente della Repubblica Mattarella visita il Centro ENEA Casaccia - uno dei principali campus di ricerca in Europa : “Il nostro paese è una delle principali economie manifatturiere ed ha un bisogno costante di innovazione che solo voi ricercatori potete garantire. Com’è noto, siamo una nazione con una forte tradizione scientifica basata su una vasta rete di centri di ricerca, di cui l’ENEA è un punto fondamentale. Oggi sono qui a nome del Paese tutto per ringraziarvi del lavoro che svolgete quotidianamente per mantenere l’Italia protagonista a livello ...

Università statale di Milano : Un ricercatore della Statale di Milano tra gli 11 migliori scienziati emergenti al mondo : La prestigiosa rivista internazionale titola l'articolo pubblicato ieri, 19 settembre, 'Il mondo ai loro piedi', spiegando che gli 11 ricercatori 'stanno lasciando il segno nella scienza', ciascuno ...

Giorgio e Silvia - chi sono le due stelle emergenti della ricerca : Nature ha selezionato i migliori profili tra 500 ricercatori di tutto il mondo valutati secondo il Nature Index che, aggiornato mensilmente, traccia le affiliazioni di articoli scientifici di alta ...

Questi ricercatori hanno dato MDMA a dei polpi per il bene della scienza : Lo dice la scienza e anche un' insospettabile percentuale di vostri conoscenti . Di recente, i ricercatori della Johns Hopkins University School of Medicine hanno però scoperto che l'MDMA genera gli ...

Notte Europea dei Ricercatori 2018 : le iniziative dell’Associazione Tuscolana di Astronomia : L’Unione Astrofili Italiani (UAI), da sempre in prima linea nel campo della promozione e diffusione della cultura scientifica, partecipa alla Notte Europea dei Ricercatori 2018 con tante iniziative sparse lungo tutta la penisola. In totale sono dieci le Delegazioni territoriali dell’UAI coinvolte, tra le quali l’Associazione Tuscolana di Astronomia “Livio Gratton” (ATA) della provincia di Roma. La manifestazione, in programma venerdì 28 ...

Ricerca - materia oscura : oggi in Sardegna l’inaugurazione del progetto ARIA : oggi, nella sede della Carbosulcis, società partecipata regionale, a Nuraxi Figus (Gonnesa) si terrà l’inaugurazione del progetto ARIA che prevede la realizzazione nella miniera di Monte Sinni, nel Sulcis-Iglesiente, di una nuova infrastruttura d’avanguardia: una torre criogenica per la distillazione di isotopi dell’argon in un pozzo minerario da impiegare nell’esperimento DarkSide per la Ricerca della materia oscura presso i Laboratori ...