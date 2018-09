Il Vero Ken Umano | Mauricio Galdi | Ospite a Domenica Live

Taken a 10 anni dall’inizio della saga - con Io vi troverò : «Se lasciate andare mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia. Ma se non lo farete, io vi cercherò. Vi troverò… e vi ucciderò»: in questa frase, densa di amore paterno e minacce mortali, si racchiude il concept di Taken, primo film della trilogia omonima. Taken – Io vi troverò compie 10 anni, essendo uscito nelle sale italiane il 14 agosto 2008. Ideato, scritto e prodotto da Luc Besson, il film ha ...