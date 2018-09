Il piano per ridurre le tasse La flat tax per le partite Iva

Brexit - verso "modello Canada"/ Ministri moderati spingono per piano B con Ue : May abbandonata al suo destino? : Brexit, "May Day": tutti i problemi e le critiche alla premier Uk. Ultime notizie dopo la bocciatura dei leader Ue: "falchi" Tory, "l'Europa ha umiliato la proposta della leader inglese"(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:19:00 GMT)

Pensioni - piano per l'uscita a 62 anni : sconto sul riscatto della laurea : La riforma della legge Fornero sarà uno dei punti fermi della prossima manovra. Il pacchetto messo a punto dai tecnici della Lega Nord è pronto ed è stato consegnato al ministro...

"Consentiremo a 300-400 mila persone di andare in pensione". Ecco il piano di Salvini : Sarà l'intervento più importante. Varrà dai 7 agli 8 miliardi di euro. In una intervista rilasciata al Messaggero Veneto, Matteo Salvini delinea i provvedimenti del governo che serviranno a modificare la legge Fornero. "Non vedrete sconticini alla Pd", promette il ministro dell'Interno assicurando che la riforma del sistema previdenziale "consentirà a 300-400mila persone di andare in pensione, liberando altrettanti posti di lavoro".Al vertice di ...

Pensioni - ecco il piano per le uscite a 62 anni : sconto sul riscatto della laurea : La riforma della legge Fornero sarà uno dei punti fermi della prossima manovra. Il pacchetto messo a punto dai tecnici della Lega Nord è pronto ed è stato consegnato al ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Il Tesoro farà le sue valutazioni e proporrà probabilmente delle limature, ma l'impalcatura rimarrà quella disegnata dai tecnici del Carroccio. Dal prossimo anno si potrà ...

Un movimento sovranista transnazionale. Il piano di Steve Bannon per l'Europa : 'L'Italia è il cuore pulsante della politica moderna', dirà più tardi, 'se funziona qui, può funzionare dappertutto'. E proprio l'esempio dell'Italia potrebbe essere la base per la costituzione di un ...

Silvio Berlusconi - il piano rischiosissimo per salvare Forza Italia : cosa vuole rubare a Matteo Salvini : ... nel ruolo di opposizione, intercettare l'elettorato che viene deluso dalla politica di questo governo, per mantenerlo nel recinto della coalizione di centrodestra'.

piano periferie - Governo assicura : bando rinviato per causa tecnica : Roma, 21 set., askanews, - Con riguardo al c.d. Piano periferie e alla sospensione dell'efficacia delle convenzioni in essere per 96 comuni capoluogo di provincia e città metropolitane, va rilevato ...

Un piano segreto della Russia per aiutare Julian Assange : Diplomatici russi avrebbero intavolato colloqui segreti a Londra con persone vicine a Julian Assange per valutare se aiutarlo a fuggire dal Regno Unito, riferisce il Guardian. Il piano provvisorio prevedeva che il fondatore di WikiLeaks lasciasse l’ambasciata dell’Ecuador a Londra in un veicolo diplomatico per essere trasportato in un altro paese. La destinazione finale sarebbe dovuta essere la Russia dove Assange non andrebbe in ...

Il piano per ridurre le tasse : l'Irpef con quattro aliquote : Il governo potrebbe mettere le mani sull'Irpef per cambiare la struttura dell'imposta sul reddito personale. Una modifica all'Irpef era già stata annunciata dal ministro del Tesoro, Giovanni Tria. Il titolare di via XX Settembre è stato chiaro: "Siamo allo stadio avanzato di un piano che semplifichi l'imposta". Di fatto l'ipotesi più probabile sul campo è quella che porterebbe le aliquote da cinque a quattro. Il primo scaglione, quello fino a 15 ...

Salvini riesuma il piano B. - nel 2019 scatterà il trappolone per il M5S : “In un futuro non lontano il centrodestra tornerà al governo”. È la sentenza con cui un raggiante Silvio Berlusconi ha sigillato il vertice fiume a palazzo Grazioli con Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Sul piatto, dopo la cena di domenica scorsa ad Arcore, non solo le candidature per le regionali d’autunno e primavera ma anche una strategia più complessa. Una road map che, dopo l’ingrasso di questi mesi sulle migrazioni, porterà il ministro ...

Il capo di Fincantieri ci spiega il piano per ricostruire ponte Morandi : Roma. Il clima di incertezza è sotto gli occhi di tutti. I tempi della politica non dipendono da noi, non ci resta che aspettare", Giuseppe Bono è il numero uno di Fincantieri, azienda leader nella cantieristica navale che, negli auspici del governo, dovrebbe occuparsi ...

Sony : "non abbiamo alcun piano per una nuova console portatile" : Considerando le notevolissime capacità tecniche la sensazione che il potenziale di PS Vita sia andato sprecato è quasi inevitabile, anche a causa di un atteggiamento non di certo perfetto di una Sony che al di là di alcuni progetti non ha puntato con decisione sull'handheld.Come riportato da Gematsu il viaggio di PS Vita sta per arrivare al capolinea in Giappone con la fine della produzione che continuerà fino al 2019 e poi subirà la battuta ...

Alibaba - stop al piano per creare 1 milione di posti di lavoro in Usa : “Relazioni con Cina non più amichevoli” : La guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti ha spinto il gruppo dell’e-commerce Alibaba a rivedere i piani per la creazione di circa 1 milione di posti di lavoro negli Usa nel corso dei prossimi 5 anni. Lo ha spiegato il fondatore e presidente del portale, Jack Ma, che ha parlato di “una promessa fatta” a Donald Trump “nel 2017, quando c’erano rapporti amichevoli tra i due Paesi e relazioni commerciali razionali. Queste ...

Carlo Conti - si mette male. Il piano clamoroso di Mediaset per abbattere Tale e quale show : Per Carlo Conti si mette male. Venerdì scorso il debutto di Tale e quale show su Raiuno ha dominato gli ascolti della serata ma Mediaset potrebbe prendersi la rivincita. Le speranze di Cologno Monzese,...