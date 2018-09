Il Pakistan vuole costruire due dighe in crowdfunding

Il Pakistan vuole Taliban Khan - asso del cricket : "Taliban Khan", soprannome di Imran, ex capitano della nazionale di cricket, populista in salsa islamica, è il candidato premier favorito nelle elezioni legislative in Pakistan, un paese dotato di arsenali nucleari. Ieri 105 milioni di pachistani si sono recati alle urne per eleggere i 342 parlamentari nazionali ed i rappresentati delle grandi province. Ottocentomila uomini fra poliziotti e militari hanno garantito la sicurezza di 85mila seggi ...