Il Decreto Sicurezza domani in Consiglio dei Ministri

Mattarella vuol bloccare Salvini Decreto Sicurezza a rischio : Il Decreto Sicurezza fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini è a rischio. E il principale ostacolo viene proprio dalla massima carica dello Stato, ovvero il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che fra quest'ultimo e il leader del Carroccio non corra buon sangue è risaputo, ma ora lo scontro potrebbe farsi ancor più aspro Segui su affaritaliani.it

Mattarella vuol bloccare Salvini "Decreto Sicurezza" a rischio : Il Decreto Sicurezza fortemente voluto dal Ministro dell'Interno Matteo Salvini è a rischio. E il principale ostacolo viene proprio dalla massima carica dello Stato, ovvero il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Che fra quest'ultimo e il leader del Carroccio non corra buon sangue è risaputo, ma ora lo scontro potrebbe farsi ancor più aspro Segui su affaritaliani.it

Decreto Sicurezza : stretta sulla protezione umanitaria : Il testo, che Salvini porterà domani nel Consiglio dei ministri prevede il raddoppio dei tempi di trattenimento nei centri di permanenza per il rimpatrio e l'abrogazione dei permessi di soggiorno per ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 settembre : Il Decreto Sicurezza di Salvini aumenta i clandestini a spasso : La polemica Decreto Sicurezza, Salvini sfida la Corte costituzionale Immigrazione – Dalla festa di Fratelli d’Italia a Roma il ministro dell’Interno insiste: “Rilievi e ricorsi non mi preoccupano“. E attacca più volte la magistratura di Luca De Carolis Pirla con tartufi di Marco Travaglio Rocco Casalino, portavoce del premier Conte e capo della comunicazione dei 5Stelle, ha commesso vari errori, ma non quello che gli viene ...

Salvini ad Atreju : Decreto Sicurezza - "Ricorsi? Me ne frego"/ Dubbi Quirinale : Mattarella pronto a non firmare : Salvini ad Atreju: i Dubbi del Quirinale sul Decreto Sicurezza, Mattarella sarebbe pronto a non firmare. Vicepremier su Decreto anti-immigrazione, "Rischio ricorsi? Me ne frego".(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:22:00 GMT)

Cosa ci sarà nel Decreto su sicurezza e immigrazione : Il consiglio dei ministri di lunedì tratterà i temi sicurezza e immigrazione, come annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini. I due dl originari, si apprende da fonti del Viminale, confluiranno in un unico decreto: nelle ultime ore non c'è stato alcun cambiamento nella sostanza dei provvedimenti. La scelta è maturata dopo gli incontri tecnici, che ieri erano stati rimandati per ...

Decreto su sicurezza e migranti - i dubbi del Quirinale. Fico : 'L'Italia deve salvare le vite umane con l'aiuto di tutti' : Verso l'accorpamento dei decreti migranti e sicurezza in un testo unico. Prevista una modifica del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, lo Sprar. Il presidente della Camera critica ...

Nuova spaccata in un bar di Ceriano. Il sindaco : 'Confidiamo nel Decreto Sicurezza' : Nuova spaccata al bar in piazza Diaz Prima in via Cadorna, mercoledì una Nuova spaccata ai danni di un bar. E' successo intorno alle 3.30, quando un furgone si è scontrato contro la serranda dell' ...

Migranti e sicurezza - Decreto unico : Il Consiglio dei ministri di lunedì tratterà i temi sicurezza e immigrazione , come annunciato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini . Ma i due decreti legge originari confluiranno in un unico ...

Salvini : “Con il Decreto Sicurezza - i migranti non potranno più fare i furbetti” : Commentando l'imminente approvazione del decreto Sicurezza, il vicepremier Matteo Salvini ha dichiarato: "Sarà più difficile fare i furbetti per gli immigrati che arrivano in Italia. Se fai domanda d'asilo e prendi a pugni un giornalista o un poliziotto, la domanda d'asilo te la strappo e torni nel tuo Paese. Penso che rispetti costituzione, buon senso, trattati e diritti umani".Continua a leggere

Salvini : "Lunedì in Cdm Decreto Sicurezza e immigrazione" : Dopo le tensioni di ieri tra Movimento Cinque Stelle e Lega sui decreti immigrazione e sicurezza voluti da Salvini, arriva la svolta. E ad annunciarla è lo stesso ministro degli Interni che dopo il vertice con Tria e Conte accende il semaforo verde sui due provvedimenti. "Questa mattina a Palazzo Chigi ho preso un gradevolissimo caffè col presidente del consiglio per limare alcuni passaggi del decreto sicurezza. Finalmente dopo mesi di lavoro, ...

Decreto migranti e sicurezza - è tensione M5S-Lega. Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Decreto migranti e sicurezza - è tensione M5S-Lega. Il premier Conte media : Nelle pieghe delle tensioni sulla manovra sull'alleanza di governo irrompono i 'decreti Salvini'. Due provvedimenti con cui il leader della Lega ridisegna l'ordinamento italiano in fatto di sicurezza ...

Decreto Sicurezza - Salvini : "E' pronto e passerà lunedì" : "Il Decreto Sicurezza è pronto e passerà lunedì", parola del vicepremier Matteo Salvini a chi gli chiedeva novità sul testo sull'immigrazione: "Oggi non ci sono Conte e Di Maio e se avessimo fatto un ...