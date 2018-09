Il concorso pubblico è davvero il metodo migliore per assumere?

Scuola Nazionale dell'Amministrazione : concorso pubblico per reclutare 123 dirigenti : 2 In questi giorni, è stato pubblicato il bando di un concorso pubblico [VIDEO] per l'ammissione di 148 allievi al corso- concorso selettivo di formazione funzionale al reclutamento di 123 dirigenti di amministrazioni statali e di enti pubblici non economici. Tutti coloro che intendono partecipare al concorso, dovranno candidarsi in via esclusivamente telematica entro il prossimo 4 ottobre. Posti a concorso Come gia' anticipato, ...