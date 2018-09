' Il compagno di Rocco Casalino? È lui | lo ha presentato a Mattarella' Il gossip sul

Rocco Casalino : età - altezza - peso. compagno e vita privata : Pugliese come il premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino è nato in Germania, precisamente nella località di Frankenthal. Pugliese perché da Ceglie Messapica, nella provincia di Brindisi, era partita la sua famiglia come tante famiglie italiane in cerca di un’esistenza diversa oltreconfine. Della sua famiglia si conosce solo mamma Mina e Piera, la sorella minore di Rocco. Rocco Casalino in Germania ha vissuto sedici anni, fino ai primi studi ...