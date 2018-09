I racconti del reale | professione contractor Chi sono i professionisti della guerra | le

ilfattoquotidiano

(Di domenica 23 settembre 2018) Uomini con un’altissima preparazione militare, abituati a muoversi nei territori caldi, ma in tutto e per tutto lavoratori privati., isecurity, posti a difesa dell’incolumità di civili e beni per conto di aziende che operano nelle aree soggette ad instabilità politica. Figure che in Italiain parte ancora avvolte nel mistero. Li racconta il docu-film “Zona di”, in onda domenica 23 settembre alle 21.15 su Sky Atlantic e disponibile su Sky On Demand per il ciclo “il racconto del”. Il doc, prodotto da Sky e realizzato dalla Good Day Films di Michele Bongiorno e scritto e diretto da Andrea Bettinetti, porta in video le storie di cinqueed exitaliani, che sitrovati ad operare in molti teatri di conflitto del mondo. Persone dall’umanità spesso sorprendente, che raccontano le loro ...