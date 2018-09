I nostri borghi non diventino deserto Petrini | Ricostruire piccole botteghe

ionionotizie

: #TerraMadre #SalonedelGusto riunisce a Torino 7mila contadini, in arrivo da 150 Paesi insieme a 350 docenti, accade… - SlowFoodItaly : #TerraMadre #SalonedelGusto riunisce a Torino 7mila contadini, in arrivo da 150 Paesi insieme a 350 docenti, accade… - SlowFoodItaly : #CarloPetrini «E ancora un suggerimento, oltre il mercato on line, valorizziamo i nostri prodotti nei borghi, riapr… - DamatoRicardo : RT @TmsPapini: A Firenze sabato 13 Ottobre avrò il piacere di introdurre i nostri economisti @borghi_claudio e @AlbertoBagnai e @PatriziaRa… -

(Di domenica 23 settembre 2018) È, questa, la grande sfida della Cultura e della Politica in questo momento: vedere le connessioni. E se non esiste questa logica di connessione allora non avremo compreso le potenzialità del cibo. A ...