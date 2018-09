: #ScottSantens ha lanciato la sua campagna per il reddito di base sulla piattaforma di crowdfunding Patreon, guadagn… - beppe_grillo : #ScottSantens ha lanciato la sua campagna per il reddito di base sulla piattaforma di crowdfunding Patreon, guadagn… - TelevideoRai101 : Grillo: cambiare numero chiuso Medicina - giusi1506 : RT @FarodiRoma: Numero chiuso a Medicina. La ministra Grillo: “La norma attuale non è meritocratica. Il Governo vuole cambiare https://t.co… -

Il governo dice 'basta' alper l'ingresso nelle Facoltà di. "Come è concepita oggi la norma non è meritocratica. Va rivista la modalità di selezione", afferma il ministro della Salute, Giulia. "Perseguiremo - spiega -un modello di meritocrazia, democratico e aperto. Ci si potrebbe ispirare a quello francese" "Bene la proposta del ministro, via ilper gli studenti die più spazio (e soldi) per le specializzazioni.", ha commentato il vice premier e ministro Interni,Salvini(Di domenica 23 settembre 2018)