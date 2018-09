Green Carpet Fashion Awards | la moda celebra l' impegno ecosostenibile

d.repubblica

: Green Carpet 2018: tutte le star alla Scala per gli Oscar della moda sostenibile - PorcodelMolente : Green Carpet 2018: tutte le star alla Scala per gli Oscar della moda sostenibile - mffashion_com : Il green carpet accende Milano -

(Di domenica 23 settembre 2018) 'Ringrazio Camera dellae Livia Firth per questo premio e per il loro', racconta, 'devo ricordare però che l'Italia resta il paese più dignitoso al mondo per il suo alto artigianato'. ...