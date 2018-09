Gp Aragon in tv | dove vedere la diretta MotoGp 23 settembre 2018

MotoGP Aragon - Rossi : «Sapevo di dover soffrire» : ALCA?IZ - ' Sapevo di dover soffrire perché storicamente qui facciamo più fatica che a Misano e visto com'è andata a Misano sapevo che sarebbe stato un po' peggio... '. Non nasconde lo sconforto dopo ...

MotoGp Aragon - dove vedere la gara in tv e streaming : orari Sky e Tv8 : Nelle ultime sei edizioni solo i piloti di casa hanno occupato il primo posto nelle classifiche, sia in qualifica sia in...