Google sta testando gli effetti bokeh manuale e Color Pop in Google Foto

Google Maps inizia a testare la pianificazione di gruppo : Una nuova funzionalità stia iniziando ad essere disponibile per alcuni utenti di Google Maps: viene visualizzata sotto forma di una bolla quando si cercano luoghi

Google Pixel 3 e la nuova Pixel Stand : Il noto sito di leak 9to5Google ha comunicato ai suoi lettori di aver scovato, all’interno di una delle applicazioni del Google Play Store, dei chiari riferimenti ad un accessorio per i Google Pixel 3 e Pixel 3 XL che gli permetterà di diventare, durante il caricamento tramite la Pixel Stand, un device molto simile alla linea dei Google Home. Non sappiamo tutto quello che la casa californiana ha intenzione di presentare durante l’evento a New ...

Google Foto testa il "bokeh per tutti" e l'affascinante filtro Color Pop : L'anteprima di ciò che potrebbe divenire realtà per tutti arriva dagli USA: insieme a Color Pop è in test l'effetto bokeh in post produzione

Equinozio d’Autunno 2018 : ecco il doodle di Google per la nuova stagione astronomica : Anche Google celebra la nuova stagione: nella pagina principale del popolare motore di ricerca è comparso, un po’ in anticipo, il doodle che simboleggia l’Equinozio d’Autunno. Il 23 settembre, inizia infatti l’autunno astronomico: precisamente alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, inizia ufficialmente la nuova stagione. Perché il 23 settembre e non il 21? Generalmente l’Equinozio di autunno si verifica tra il 21 e il ...

Google Daydream testa l'AR - i controller 6DoF e le app Android su VR : Il team di Google Daydream ha annunciato nelle scorse alcune feature sperimentali come "See-Through Mode" e i controller 6DoF

App Google 8.22 beta mostra nuove info su Pixel Stand - Assistant Households e Podcast : La beta 8.22 dell'app Google è in rollout sul Play Store e include nuove informazioni relative a Pixel Stand, Assistant Household e Podcast.

Ecco come dovrebbe essere Google Pixel Stand : Google Pixel Stand, presunto accessorio per la ricarica dei nuovi Pixel 3 e Pixel 3 XL, è apparso nei primi probabili render ufficiali.

Google Assistant sta ricevendo il Material Design - eccolo in alcune immagini : Google Assistant sta ricevendo l'aggiornamento al Material Design. Ecco qualche immagine che ci mostra il nuovo look dell'assistente Google.

Apple - Amazon - Google. Le supermulte Ue costano 23 miliardi ai Big tech : Margrethe Vestager, il commissario Ue alla concorrenza, è riuscita ad avviare in quattro anni una serie di procedure che hanno messo alle strette (almeno sulla carta) i colossi del tech e i comportamenti illeciti rispetto alle leggi Ue. Il conto? Se si considera il totale di multe e richieste di rimborso ai singoli stati membri imposte dal 2014 ad oggi, si arriva a un totale di 22,7 miliardi...

L'app Google Keep è stata ribattezzata in Keep Notes : l roll out della versione 5.0.371.03 di Google Keep è iniziata lunedì e rinomina l'app in "Keep Notes", nome visibile sull'icona della schermata home, nel launcher e nelle informazioni delle app Android nelle impostazioni di sistema. Keep Notes appare sui componenti aggiuntivi del pannello laterale visibili in Gmail, Google Calendar e Google Documenti, ma non ancora nell'app web Keep.Google.com e nel Play Store.

Google sta testando un nuovo layout per i pulsanti delle impostazioni rapide : Un utente ha pubblicato oggi un post su Reddit in cui dice di aver notato un cambiamento nel layout delle impostazioni rapide che sono passate da tre file di tre pulsanti a due file di quattro. La nuova disposizione dei toggle dona un aspetto leggermente più pulito e offre uno spazio maggiore per vedere e leggere le notifiche quando l'utente espande la relativa finestra abbassando la tendina. L'articolo Google sta testando un nuovo layout per i ...

Google Assistant per Android Auto sbarca oltreoceano : rilasciato in Germania : Il primo paese del Vecchio Continente in cui Google Assistant "si apre" ai conducenti è la Germania, e ciò fa ben sperare per l'Italia

Google Assistant può ora controllare lo smartphone con Family Link : Google Assistant è ora in grado di "controllare" lo smartphone attraverso Family Link, il servizio che consente ai genitori di controllare i dispositivi dei figli, e di riconoscere la voce di un bambino.

UE Vestager : fine pratiche illegali di Google aprirà opportunità commerciali : Teleborsa, - "La decisione della Commissione europea impone a Google di porre fine alla sua condotta illegale entro 90 giorni. Come minimo, Google deve interrompere e non impegnarsi nuovamente in ...