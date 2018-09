Gol Ronaldo | l’attaccante portoghese non si ferma VIDEO

Puskas Award - è la rovesciata di Ronaldo contro la Juve il Gol più bello dell'anno per i bookies : A quota 9.00 anche il Campione del Mondo Pavard , in lizza per il tiro al volo da fuori area realizzato con la maglia della nazionale francese nel match con l'Argentina, e Giorgian De Arrascaeta, ...

Puskas Award - è di Ronaldo il Gol più bello dell’anno. La rovesciata in Juventus-Real Madrid a 1.80 su Sisal Matchpoint : Sono entrambi in rovesciata i gol che si contendono il Puskas Award 2018, il titolo per il gol più bello dell’anno. Una è quella che tutti ricordano di Cristiano Ronaldo con il Real Madrid, nel quarto di finale di Champions League contro la Juventus: uno straordinario gesto atletico che venne accolto da una standing ovation dello Stadium e che è stato già decretato dall’Uefa come miglior gol. Per gli esperti di Sisal Matchpoint, è il ...

Caos Juventus - dubbi sull’acquisto di Cristiano Ronaldo : violate le reGole del Fair Play finanziario - il club bianconero rischia grosso : La Juventus si prepara a scendere in campo per la giornata di Champions League, il club bianconero impegnato nella gara contro il Valencia, l’intenzione è quella di iniziare la competizione con un risultato positivo. Nel frattempo emergono dubbi sul club bianconero che potrebbero portare conseguenze per il futuro. I bianconeri sono stati protagonisti dell’ultima finestra di mercato, spesi ben 244.5 milioni di euro e nel mirino ...

Manolas : "Il Real senza Ronaldo è più squadra. Tanto affetto dopo il Gol al Barça" : Una sorta di monito a tutto il mondo madridista, come a dire "la Roma c'è e domani sera daremo il massimo". È vero, l'inizio dei giallorossi non è stato per niente brillante, 5 punti nelle prime ...

Real Madrid - Bale : “Senza Ronaldo siamo più squadra - non lavoriamo più per il sinGolo” : Cristiano Ronaldo ha vinto ben quattro Champions League con la maglia del Real Madrid risultando spesso decisivo e firmando caterve di gol ogni anno. Il suo addio ai blancos, però, è stato accolto positivamente da alcuni calciatori, che adesso sembrano più uniti. È proprio quello che ha dichiarato Gareth Bale al Daily Mail: “La sua partenza rende tutto un po’ più diverso. Forse è un po’ più rilassante. Ora siamo più ...

Juventus - ecco il primo Gol di Cristiano Ronaldo : ci voleva il “talismano” Sassuolo per sbloccarlo : È stato un primo tempo difficile per il Sassuolo a Torino, carico di sfortuna ed episodi negativi: la squadra teneva bene il campo, al cospetto dei campioni d’Italia. E il pallone sembrava proprio non volerne sapere di entrare: Marlon regala palla in area a Matuidi, ma l’azione sfuma; Lirola si coordina perfettamente e colpisce al volo verso la sua porta come un grande centravanti, ma centra in pieno il portiere; Ferrari per salvare su Khedira ...

Juventus Sassuolo - il primo Gol di Ronaldo in Serie A - VIDEO : > QUI LA CRONACA DI Juventus-Sassuolo Nella sua carriera, su un totale di 918 presenze, Cristiano Ronaldo ha segnato 654 gol. Con il Real Madrid, Cristiano Ronaldo ha realizzato più gol rispetto alle ...

Cristiano Ronaldo Gol Juve : una super sexy Georgina per lui allo stadio - FOTO - : Anche la bella Georgina ha pubblicato su Instagram il suo post per l'amato fidanzato: Complimenti papà per essere il migliore al mondo @Cristiano @Juventus #finoallafine" . Con queste parole la ...

Khedira - Dybala e Bonucci esaltano Ronaldo : 'Complimenti per i primi Gol' : TORINO - Quattro vittorie su quattro partite. E' questo il biglietto da visita con cui la Juventus si presenta ai nastri di partenza della Champions League. Un inizio di campionato migliore era ...

Cristiano Ronaldo - il primo Gol in Serie A - e il bis - : Il minuto 5 della ripresa di Juventus-Sassuolo passerà alla storia: Cristiano Ronaldo segna il suo primo gol in Serie A. E non deve fare neanche troppa fatica, gli basta solo ribadire in rete la ...

Cristiano Ronaldo : 'Attesa per il mio Gol - importante è vincere' : Roma, 16 set., askanews, - 'Sono molto contento. Il Sassuolo ha giocato bene, ma noi siamo stati intensi e creato tanto. Avevo voglia di segnare, sono contento'. Cristiano Ronaldo commenta così, ai ...

I primi due Gol di Ronaldo in Serie A : Sono arrivati alla quarta giornata di campionato, nella vittoria della Juventus sul Sassuolo The post I primi due gol di Ronaldo in Serie A appeared first on Il Post.

Cristiano Ronaldo - i primi Gol con la Juventus. TUTTE LE FOTO : Ecco TUTTE le immagini CR7: I VIDEO DELLA DOPPIETTA Cristiano Ronaldo, LO SPECIALE LA CRONACA DI JUVENTUS-SASSUOLO

Juventus - Ronaldo scaccia l’ansia : “avevo voglia di far Gol. La Champions? La sento come casa mia” : L’attaccante portoghese ha parlato subito dopo la vittoria della Juventus sul Sassuolo, esprimendo le proprie sensazioni Finalmente si è sbloccato Cristiano Ronaldo, son servite quattro partite prima che il portoghese trovasse i primi gol con la maglia della Juventus. Fabio Ferrari/LaPresse Due sigilli per regalare i tre punti ai bianconeri, costretti a sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione di un sorprendente ...