Gol Rigoni | clamoroso a San Siro | l’Atalanta ottiene un insperato pareggio contro il

: ???? Serie ??? 5^ giornata ?? #MilanAtalanta 2-2 ? #Rigoni (90+2') ? Tutti gli aggiornamenti ??… - SkySport : ???? Serie ??? 5^ giornata ?? #MilanAtalanta 2-2 ? #Rigoni (90+2') ? Tutti gli aggiornamenti ??… - henry180566 : @SkyCalcioShow Vi chiedo di verificare i due gol: quello annullato di Bonaventura e quello di Rigoni. I due marmo i… - LukValSan : RT @ACMilanGoleador: GOL Rigoni 2-2 -

(Di domenica 23 settembre 2018) Nonostante la miglior prestazione della stagione, il Milan è stato fermato sul pari dall’Atalanta di Emiliano. Sì, proprio l’esterno offensivo giunto dallo Zenit, subentrato a Pasalic e in gol al 91′:si è preso una rivincita dopo le critiche conseguenti alla pessima prestazionela Spal di lunedì scorso, match in cui Gasperini lo aveva tolto dal campo entro la fine della prima frazione di gioco. Sfruttando una respinta di Donnarumma sulla conclusione di Duvan Zapata, tra i migliori in campo, ha raccolto la sfera e l’ha recapitata alle spalle del portiere rossonero per la gioia dei tifosi atalantini, i quali, seppur allo scadere, possono festeggiare per il punto conquistato a “San”. Emiliano #dell’#Atalanta! #MilanAtalanta 2-2 pic.twitter.com/AgoJAec25w — Alessia Nvelli (@Ale_Novelli87) 23 settembre ...