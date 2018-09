Gol Insigne | il Napoli torna avanti di due reti VIDEO

Torino-Napoli - show degli azzurri nella prima mezz’ora : Gol splendidi di Insigne e Verdi [VIDEO] : La squadra di Ancelotti parte benissimo, trovando subito due gol grazie alle invenzioni di Insigne e Verdi Due gol, uno più bello dell’altro, utili al Napoli per mettere in discesa il match con il Torino. prima Insigne e poi Verdi, un siluro sotto la traversa il primo e un’azione splendida il secondo: calcio spettacolo allo stadio Grande Torino, con i granata in completa balia degli azzurri. Ecco i video dei due ...

Gol Insigne - il numero 24 sfrutta un rimpallo e beffa Sirigu : Torino in svantaggio dopo 4' [VIDEO] : dopo 4′ minuti il Napoli è già in vantaggio all'”Olimpico” di Torino grazie a un gol di Lorenzo Insigne. I granata di Mazzarri sono stati sfortunati nell’occasione: infatti, è stato un rimpallo a favorire il numero 24 azzurro, che si è ritrovato la palla sui piedi a pochi passi da Sirigu e ha calciato senza pensarci due volte. Per il Torino inizio decisamente in salita. Napoli subito in vantaggiooooo!!! Al 4° ...

Insigne 50. Martedì 18 in regalo il poster per celebrare i 50 Gol : Per celebrare questo importante traguardo, il Corriere dello Sport ha preparato un meraviglioso poster da regalare a tutti i tifosi azzurri; solo Martedì 18 settembre , in tutte le edicole della ...

Varriale : 'Vittoria importantissima del Napoli. Insigne - Gol contro le critiche' : Enrico Varriale, giornalista Rai Sport, ha pubblicato un tweet dopo la vittoria del Napoli sulla Fiorentina. Vittoria sofferta e importantissima per @sscnapoli contro una coriacea @acffiorentina .Decide @Lor_Insigne , schierato come ...

Serie A - Napoli-Fiorentina 1-0 : Lorenzo Insigne decide la sfida con un Gol pesantissimo a dieci minuti dalla fine : Il Napoli batte la Fiorentina per 1-0 con un gol di Insigne a dieci minuti dalla fine di una partita resa molto complicata dall’organizzazione esemplare della squadra di Pioli. Il Napoli ha creato molto ma ha anche concesso molti spazi alla Fiorentina che non ha sfruttato un paio di possibili occasioni con Chiesa e Simeone. I partenopei volano così a nove punti in classifica dopo quattro giornate, mentre i Viola perdono il primo match del ...

Live Napoli-Fiorentina 1-0 al 78? Gol di Insigne - è festa al San Paolo : La rivoluzione di Ancelotti: sono tre i cambi alla vigilia del debutto in Champions League. Con la Fiorentina, così, Carletto schiera un Napoli tutto nuovo con Mertens nel tridente e il...

Lazio-Napoli 1-2 : Milik e Insigne ribaltano il Gol di Immobile : No, l'abitudine a vincere non l'ha proprio persa. Nove anni dopo l'ultima apparizione Carlo Ancelotti torna in Serie A e comincia subito con un successo perentorio e prezioso. Vittoria di rimonta, non ...

Lazio-Napoli Diretta live - Risultato 1-2 Gol di Insigne - il Napoli ribalta la partita. Inzaghi gioca la carta Correa : Lazio-Napoli in Diretta live sulle pagine di Leggo.it. Il primo anticipo del sabato della Seria A, che segna anche l'esordio del campionato 2018-19 sulla piattaforma di Dazn, è...